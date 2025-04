Jak Helen Mirren wyglądała w młodości? (ZDJĘCIA) Fot. ROBYN BECK / AFP / East News

Nazwisko Helen Mirren od dekad króluje w kinie, teatrze i telewizji. Dziś widzowie znają ją przede wszystkim z roli Elżbiety II w filmie "Królowa" w reżyserii Stephena Frearsa z 2006 roku oraz Cary Dutton w prequelu popularnego "Yellowstone", czyli "1923", gdzie grała u boku Harrisona Forda ("Gwiezdne wojny" i "Indiana Jones").

Brytyjska aktorka ma dziś 79 lat, a początek jej aktywności scenicznej przypada na lata 60. Jako córka rosyjskiego arystokraty, którego rodzina została wygnana z ojczyzny w trakcie rewolucji październikowej, od dziecka miała wiele możliwości, by rozwijać swoją pasję.

Pierwszy raz zagrała w przedstawieniu w szkole podstawowej, a w wieku 18 lat przeszła pomyślnie przesłuchanie do prestiżowego National Youth Theatre i niemalże od razu zadebiutowała na scenie kultowego Old Vic jako Kleopatra w tragedii "Antoniuszu i Kleopatrze" Williama Szekspira.

Jak Helen Mirren wyglądała w młodości? (ZDJĘCIA)

W 1965 roku dołączyła do zespołu teatralnego Royal Shakespeare Company, z którym wystawiła takie szekspirowskie sztuki jak komedia "Wszystko dobre, co się dobrze kończy", "Dwaj panowie z Werony" oraz "Troilus i Kresyda". W połowie lat 70. Mirren skorzystała z szansy odegrania Lady Makbet w The Royal Shakespeare Theatre w mieście Stratford-upon-Avon, z którego pochodził wybitny dramaturg. Na scenie towarzyszyli jej równie znakomici aktorzy co ona, czyli legendarny Laurence Olivier ("Książę i aktoreczka") oraz Malcolm McDowell ("Mechaniczna pomarańcza").

Mirren była teatralnym fenomenem do tego stopnia, że już na początku jej kariery nakręcono o niej dokument ("Doing Her Own Thing").

Gdy w latach 80. krytycy zachwycali się jej występem w przedstawieniach "Faith Healer" Briana Friela i "Księżna Malfi" Johna Webstera, aktorka spróbowała swoich sił w pracy z kamerą. Widzowie ujrzeli ją m.in. w dramacie historycznym "Kaligula", epickim filmie fantasy "Excalibur", filmie "Wyspa Pascaliego" z Benem Kingsleyem ("Gandhi") i odcinku "Dead Woman's Shoes" serialu "Strefa mroku".

Gwiazda "Gosford Park", "Dziewczyn z kalendarza" i "Hitchcocka" do dziś określana jest przez fanów mianem piękności, choć sama krytykuje powszechną obsesję na punkcie piękna. Nadmieńmy, że w wywiadach z lat 70. telewizyjni dziennikarze skupiali większość swojej uwagi na jej wyglądzie, zamiast na osiągnięciach.

Zdobywczyni czterech telewizyjnych Oscarów (czyli nagród Emmy) przyznała w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian", że nie chce powtarzać banałów w stylu: "na starość wyglądam lepiej". – O nie, zdecydowanie nie wyglądam teraz lepiej, niż kiedy byłam młoda. [...] Najlepsze w starzeniu się jest to, że tak naprawdę masz takie rzeczy w nosie. Nie wyglądam tak dobrze jak kiedyś, ale nie obchodzi mnie to – oznajmiła.