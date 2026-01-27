Jak prać zimową kurtkę? Oto najważniejsze zasady. Shutterstock.com/Damian Lugowski

Pranie kurtki zimowej jest sporym wyzwaniem. Niektórzy oddają wierzchnie okrycia do pralni chemicznej, inni chcą zaoszczędzić czas i pieniądze. Kurtkę możesz wyprać w pralce, ale żeby jej nie zniszczyć, musisz przestrzegać pewnych zasad. Poniżej znajdziesz krótki przewodnik.

REKLAMA

Czyszczenie i pranie zimowych ubrań może stanowić pewne wyzwanie. Często mówi się, że kurtki najlepiej jest oddać do pralni chemicznej. Istotnie, niektóre z nich należy poddać profesjonalnemu czyszczeniu, ale wiele zimowych kurtek można wyprać w domu. Jak to zrobić? Poniżej prezentujemy instrukcję.

Jak prać zimową kurtkę z poliestru?

Kurtki poliestrowe z syntetycznym wypełnieniem są jednymi z najczęściej spotykanych okryć wierzchnich. Ich czyszczenie nie powinno być większym problemem, najpierw jednak należy zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie i sprawdzić, czy na pewno można wyprać je w pralce.

REKLAMA

Jak w przypadku każdej kurtki zimowej, należy zrezygnować z płynu zmiękczającego. Ważne jest też, by zapiąć rzepy i zamki oraz odpiąć futrzany kołnierz, jeśli występuje. Przed wypraniem ubrania należy także wcześniej usunąć plamy, np. mydłem galasowym.

Jeśli na etykiecie nie odradza się domowego czyszczenia, przystąpić do prania kurtki z poliestru w pralce. Najlepiej jest zastosować specjalny detergent do tekstyliów funkcyjnych. Poleca się skorzystać z programu do prania tekstyliów sportowych lub delikatnego prania (w maksymalnie 40 stopniach).

Kurtki z syntetycznym wypełnieniem należy wirować przy 800 obrotach na minutę. Po zakończonym cyklu prania, o ile nie był to specjalny program do sportowych ubrań, wykonać jedno lub dwa dodatkowe płukania i odwirować (wciąż delikatnie) kurtkę. Następnie wysuszyć kurtkę: jeśli na etykiecie nie ma przeciwwskazań, można zrobić to w suszarce bębnowej, ale można także powiesić ubranie na wieszaku.

REKLAMA

Pranie kurtki puchowej w pralce

Niekiedy wciąż jeszcze pokutuje teoria, że każdą kurtkę z puchowym wypełnieniem można prać wyłącznie w pralni. Pora rozprawić się z tym mitem. Istotnie, im rzadziej przeprowadzamy takie czyszczenie, tym lepiej, ale zwykle można uporać się z nim w domu. Pranie kurtki puchowej w pralce każdorazowo pozbawia jej wypełnienie pewnej części naturalnej warstwy tłuszczu, ale co jakiś czas ubranie odświeżyć trzeba.

Podstawowa zasada: czytanie etykiet. Odnosi się ona także do kurtek puchowych. Niektóre z nich trzeba oddać do pralni (ma to związek nie z puchem, a innymi zastosowanymi materiałami), inne można wrzucić do pralki. Z tym "wrzucaniem" lepiej jednak ostrożnie, bo trzeba trzymać się pewnych zasad.

REKLAMA

Przede wszystkim kurtka puchowa powinna być prana oddzielnie, w pralce o ładowności wynoszącej co najmniej 8 kg, dzięki czemu pióra nie ulegną nadmiernemu pognieceniu. Należy zrezygnować z płynu zmiękczającego, a jako detergent zastosować specjalny środek do prania puchu. Najlepiej również wybrać program do prania puchu i włożyć do bębna pralki dwie (czyste) piłki tenisowe lub specjalne piłki do prania, dzięki którym puch nie będzie się "zbijał".

Kurtka puchowa, która ląduje w pralce, powinna mieć zapięte zamki i rzepy. Należy wybrać delikatny program prania puchu (lub wełny). Odzienie powinno być prane w 30 stopniach, a następnie odwirowane (z prędkością 800 obrotów na minutę). Najlepiej także wybrać dodatkowe płukanie i kilkakrotnie powtórzyć wirowanie kurtki, by na pewno pozbyć się detergentu i usunąć jak najwięcej wody.

Pora na suszenie, a to najlepiej jest przeprowadzić w suszarce bębnowej, również o ładowności co najmniej 8 kilogramów. Do bębna włożyć również piłki tenisowe lub kulki. Wybrać średnią temperaturę, od 30 do 60 stopni, i co dziesięć minut przerywać suszenie, by potrząsnąć puchem. Proces jest dość czasochłonny, zajmuje zwykle bowiem od dwóch do czterech godzin. Na koniec kurtka powinna co najmniej przez jeden dzień być wywieszona na świeżym powietrzu.

W razie braku możliwości suszenia w suszarce bębnowej, można rozwiesić kurtkę na tradycyjnej suszarce na pranie i pierwszego dnia potrząsać odzieniem co dwie godziny. Takie suszenie potrwa kilka dni.

REKLAMA

Sposoby na pranie softshellu

Kurtka softshell zapewnia swobodę ruchu i dobrą ochronę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Pewnych problemów może jednak nastręczyć jej pranie. Przy kurtkach z tego materiału zaleca się zrezygnowanie z płynu zmiękczającego. Zalecane jest pranie takiej odzieży przy użyciu płynnego środka piorącego (proszek do prania mógłby zatkać membranę). Najlepiej sprawdzi się produkt przeznaczony do prania outdoorowej odzieży funkcyjnej lub inny delikatny detergent.

Jak w każdym innym przypadku, tak i tu należy sprawdzić etykietę dotyczącą pielęgnacji i postępować zgodnie ze znajdującymi się na niej instrukcjami. Czyszczenie softshellu zaczyna się od zapierania większych lub tłustych plam; należy używać do tego gąbki zwilżonej ciepłą wodą z delikatnym środkiem piorącym. Następnie należy opłukać te miejsca, zapiąć wszystkie zamki i rzepy w kurtce. Później ciuch powinien trafić do pralki (temperatura 30 lub 40 stopni; program do prania wełny, delikatnych ubrań lub prania ręcznego – zgodnie z zaleceniami na etykiecie).

REKLAMA

Pralka powinna być zapełniona maksymalnie do 2/3 wysokości bębna, a ustawiona prędkość wirowania powinna wynosić 800 obrotów na minutę.

Softshell należy także odpowiednio pielęgnować, używając specjalnego środka. Najlepiej zrobić to, piorąc kurtkę w temperaturze 30 stopni (z preparatem wlanym do przegródki na płynny środek do prania). Zaleca się także suszenie odzienia w suszarce (przez 50 minut w średniej temperaturze, o ile na etykiecie nie wyszczególniono przeciwwskazań) lub prasowanie go aż do całkowitego wysuszenia.

: