Sposoby na usunięcie soli drogowej z butów. Shutterstock.com/Nataly_Video

Sól drogowa potrafi wnikać w strukturę materiału lub wysuszać skórę, a także zostawiać na butach nieestetyczne plamy. Na szczęście pozbycie się ich jest stosunkowo proste; co więcej, można to zrobić samodzielnie. Jak usunąć sól z butów domowymi sposobami? Dowiecie się tego z poniższego artykułu.

Sól drogowa w okresie zimowym jest naszym sprzymierzeńcem. Zdecydowanie mniej "lubią" ją nasze buty, na których mogą pojawić się nieestetyczne plamy. Na szczęście usunięcie soli z obuwia nie jest trudne i można uporać się z tym problemem samodzielnie, w domowym zaciszu.

Sposoby na usunięcie soli z butów

Oto najbardziej polecany domowy sposób na sól drogową na butach. Potrzebne jest naczynie, w którym należy wymieszać wodę i ocet w proporcji 2:1 (np. szklanka wody i pół szklanki octu). Następnie należy nasączyć domowym preparatem gąbkę lub szmatkę, przetrzeć brudne miejsca i wytrzeć obuwie wilgotną, czystą ściereczką.

Są też inne domowe metody, np. pocieranie plam soli wewnętrzną stroną czerstwej skórki od chleba, która pochłania wilgoć. Niektórzy rozpuszczają kilka kropli płynu w letniej wodzie i tym roztworem czyszczą obuwie, jeszcze inni przecierają zaś brudne miejsca szmatką nasączoną mieszaniną wody z wodą utlenioną (2 łyżki wody utlenionej na pół szklanki wody).

Jak wyczyścić plamy z soli na skórzanych butach?

W przypadku delikatnych skórzanych butów najlepiej skorzystać z gotowego, specjalnego środka służącego do usuwania soli. Najpierw jednak najlepiej przetrzeć obuwie wilgotną szmatką nasączoną wodą. Można również wypróbować wspomnianego wyżej sposobu ze skórką od chleba lub octem. Przy obuwiu ze skóry ważnym elementem pielęgnacji, szczególnie w sezonie zimowym, jest także regularne stosowanie balsamu lub pasty do butów.

Jak usunąć sól z zamszowych butów?

Każdy, kto miał do czynienia z butami z zamszu, dobrze wie, że trzeba ostrożnie się z nimi obchodzić. Nie inaczej jest w przypadku usuwania plam z soli. Szczególnie pomocne mogą okazać się specjalne akcesoria do zamszu: gumka oraz szczotka. Jeśli wyczesywanie obuwia okaże się niewystarczające, można spróbować wyczyścić buty wacikiem kosmetycznym nasączonym w ciepłym mleku, a później przetrzeć wilgotną szmatką i wysuszyć. Należy pamiętać, że butów zamszowych nie powinno się prać w pralce ani czyścić pod bieżącą wodą.

Jak wyczyścić plamy z soli na butach tekstylnych?

W przypadku butów ze sztucznego materiału zadanie jest zwykle nieco łatwiejsze. Usuwanie soli drogowej najlepiej jest rozpocząć od wyczesania brudu szczotką z miękkim włosiem lub odkurzaczem z niewielką końcówką. Następnie można skorzystać z domowego sposobu z octem lub płynem do mycia naczyń (przetrzeć plamy roztworem, przemyć wilgotną szmatką i wytrzeć suchą szmatką).

Można też, o ile producent nie podaje przeciwwskazań, po prostu wyprać buty. Powinno się włożyć obuwie do worka do prania (lub np. starej poszewki na poduszkę) i włączyć delikatne pranie w niskiej temperaturze (bez wirowania). Pamiętajmy, by nie suszyć butów przy grzejniku lub innym źródle ciepła.

Jak zapobiegać plamom z soli na butach?

Jeśli chcemy utrzymać swoje obuwie w dobrym stanie (nie tylko zimą), powinniśmy zadbać o odpowiednią pielęgnację. Co więcej, może ona sprawić, że pozbywanie się plam z soli z butów będzie już tylko wspomnieniem. Warto oczywiście unikać chodzenia po miejscach, w których rozsypano sól drogową (np. po zaspach przy chodnikach i drogach), ale nie zawsze jest to możliwe – i nie zawsze to wystarczy.

Naszym sprzymierzeńcem jest impregnat do butów, którego należy użyć przed zimą, a następnie regularnie, co 2-3 tygodnie, powtarzać tę czynność. Ważne jest, by wybrać odpowiedni środek. Można np. zamówić go przez internet, kupić w sklepie obuwniczym albo drogerii.

