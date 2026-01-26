Sekretarz biskupa legnickiego zatrzymany przez policję. Ależ kompromitacja księdza Fot. Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Najpierw lakoniczny komunikat kurii, potem potwierdzenie ze strony policji i wreszcie oficjalne stanowisko diecezji. Sprawa sekretarza biskupa legnickiego, zatrzymanego przez funkcjonariuszy pod koniec grudnia, nabiera tempa i – jak już wiadomo – zakończy się w sądzie. Duchowny został odsunięty od pełnionej funkcji, a wokół całej sytuacji szybko narosło wiele pytań i kontrowersji.

Informacja o dymisji pojawiła się w czwartek, 22 stycznia. Kuria Diecezjalna w Legnicy poinformowała, że sekretarz biskupa Andrzeja Siemieniewskiego przestał pełnić swoje obowiązki. "Odwołany został (...) sekretarz Biskupa Legnickiego" – napisano jedynie w lakonicznym komunikacie. Nie podano ani nazwiska, ani powodów.

Sekretarz biskupa legnickiego zatrzymany przez policję. Prowadził samochód po alkoholu

Dopiero później wyszło na jaw, że zatrzymanie księdza Tomasza K. miało miejsce 27 grudnia ubiegłego roku. Jak ustalił portal istotne.pl, duchowny jechał do Jeleniej Góry na odpust, gdy został zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej. Policjanci przeprowadzili badanie alkomatem. Wynik – jak się okazało – był jednoznaczny.

Inspektor Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze nie potwierdziła wprost, kim był zatrzymany kierowca, ale nie pozostawiła wątpliwości co do stanu, w jakim się znajdował. – Dostał zarzut. Sprawa została skierowana do sądu – przekazała, dodając, że badanie wykazało 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Tożsamość zatrzymanego potwierdziła dopiero Diecezja Legnicka. Rzecznik kurii, pytany przez lokalne media, przekazał stanowisko biskupa Siemieniewskiego.

– W związku z tym, że biskup legnicki dowiedział się o możliwości złamania przez księdza sekretarza przepisów obowiązujących wszystkich kierowców, odwołał go z pełnionej funkcji i obowiązków z nią związanych. Pozostałe decyzje zostaną podjęte po wyjaśnieniu sprawy przez organy państwowe – przekazała.

Kim jest ksiądz Tomasz K.?

Jak przypomina Wprost, ksiądz Tomasz K. objął funkcję sekretarza biskupa w styczniu 2022 roku, a diecezja informowała o tym w oficjalnych komunikatach. Święcenia kapłańskie przyjął w 2011 roku, pierwsze lata posługi spędził w Jeleniej Górze. Później trafił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, gdzie pełnił funkcję prefekta.