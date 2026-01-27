Tramwaje w Szczecinie stanęły. Wiadomo, kiedy wrócą na trasy. Facebook.com/Tramwaje Szczecińskie w podróży

Trudne warunki pogodowe, w tym marznące opady, spowodowały paraliż ruchu tramwajów w Szczecinie. Pojazdy stanęły w poniedziałkowy poranek i jak dotychczas nie wróciły na trasy; uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Prezydent Szczecina poinformował, kiedy tramwaje zaczną znów kursować.

Zima w Polsce nie rozpieszcza. Zapowiadane są kolejne srogie mrozy, a warunki pogodowe panujące w ostatnich dniach spowodowały, że w Szczecinie doszło do paraliżu komunikacyjnego. Tramwaje stanęły i nie były w stanie wrócić do zajezdni. Składy zostały odholowane. Wciąż nie wróciły na trasy, choć według zapowiedzi prezydenta Szczecina ma to nastąpić już niebawem.

Zima w Szczecinie. Tramwaje stanęły

W poniedziałek, 26 stycznia, ruch tramwajów w Szczecinie został wstrzymany. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego poinformował, że uruchomiono zastępczą komunikację autobusową i wydłużono trasy niektórych autobusów. Zwołano posiedzenie Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Prezydent miasta Piotr Krzystek informował wówczas, że nieobecności szkolne dzieci, których rodzice "nie chcą ryzykować", wysyłając je na zajęcia, będą usprawiedliwiane.

We wtorkowy poranek włodarz miasta komunikował, że placówki oświatowe i wychowawcze będą pracować normalnie (o ile dyrektorzy nie podejmą innych decyzji, jeśli tego będzie wymagać specyfika danego miejsca). Powiadomił również, że "noc nie przyniosła przełomu, jeśli chodzi o kursowanie tramwajów", a wynikające z tych utrudnień nieobecności szkolne będą usprawiedliwiane.

Szczecińskie tramwaje stanęły w poniedziałek z powodu trudnych warunków pogodowych: po marznących opadach śniegu i deszczu doszło do oblodzenia sieci trakcyjnej. Sprawiło to, że składy nie mogły wrócić do zajezdni. Serwis Transinfo.pl podaje, cytując wypowiedź rzecznika prasowego Tramwajów Szczecińskich Wojciecha Jachima, że w poniedziałkowe południe zdecydowano o odholowaniu około 80 pojazdów na zajezdnie Pogodno i Golęcin. Komunikował on, że sprowadzenie całego taboru tramwajów w Szczecinie do zajezdni trwało do późnych godzin popołudniowych we wtorek.

Jak wskazuje medium, nie wszystkie tramwaje wróciły do zajezdni w takim stanie, w jakim z niej wyjechały. Wagon jednego ze składów został zdewastowany w czasie nocnego postoju na przystanku Wernyhory.

Szczecińskie tramwaje wrócą na trasy. Ale najpierw testy torowisk

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek za pośrednictwa Facebooka powiadomił mieszkańców o przywróceniu ruchu tramwajowego. Pojazdy wrócą na torowiska w środę, 28 stycznia, w godzinach porannych.

"Dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość. Przepraszam ze niedogodności. Wielkie słowa uznania dla dziesiątek osób, które noc i dzień walczyły, by sytuacja jak najszybciej wróciła do normy" – napisał włodarz miasta.

Informację potwierdził Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, który zapowiedział, że od 28 stycznia tramwaje będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy. Dodano, że zastępcza komunikacja autobusowa, którą wprowadzono 26 stycznia, zostanie odwołana.

Zanim jednak tramwaje wrócą na szczecińskie torowiska, przeprowadzone zostaną nocne przejazdy próbne, które pozwolą na sprawdzenie stanu technicznego składów oraz infrastruktury.

– (...) Pracownicy Tramwajów Szczecińskich dwoili się i troili, aby przywrócić działanie trakcji. W tej chwili większość torowisk w mieście jest przejezdna. Do udrożnienia pozostało kilka odcinków i to zostanie zrobione w nocy. Także w nocy wszystkie torowiska zostaną przetestowane przez tramwaje techniczne tak, aby rano liniowe tramwaje bez przeszkód mogły wyjechać na miasto i przewozić pasażerów – przekazał cytowany przez serwis Transinfo.pl rzecznik prasowy Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.

