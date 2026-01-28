4. sezon "Teda Lasoo" coraz bliżej Fot. Apple TV

Znamy szczegóły długo wyczekiwanego 4. sezonu "Teda Lasso". Apple TV oficjalnie potwierdziło datę premiery, ujawniło pierwsze fotosy oraz zdradziło, dokąd tym razem zaprowadzi bohaterów jedna z najpopularniejszych komedii ostatnich lat. Przed Tedem nowa praca, ale nie martwcie się – zostaje w świecie piłki nożnej.

REKLAMA

Fenomen "Teda Lasso" trudno przecenić. Serial, który zadebiutował w 2020 roku jako lekka opowieść o amerykańskim trenerze futbolu w Premier League, bardzo szybko stał się globalnym hitem i jednym z najważniejszych tytułów w historii Apple TV+.

Pierwszy sezon pobił rekordy, stając się najczęściej nominowaną do Emmy komedią debiutancką, a dwa pierwsze sezony z rzędu zdobyły statuetkę za najlepszy serial komediowy. Produkcja zyskała status popkulturowego comfort show, sprawnie łącząc humor, empatię i emocje.

Mimo że wydawało się, że historia pozytywnie nastawionego do życia Teda Lasso dobiegła końca, w marcu 2025 roku – dwa lata po emisji ostatniego odcinka – ogłoszono, że powstanie kolejny sezon. W końcu poznaliśmy szczegóły.

REKLAMA

O czym będzie 4. sezon "Teda Lasso"? Jeszcze w tym roku nowe odcinki

Jak podaje Variety, czwarty sezon "Teda Lasso" zadebiutuje globalnie latem tego roku na Apple TV. Produkcja jest obecnie w toku, a do obsady wracają: Jason Sudeikis (który ponownie pełni także funkcję producenta wykonawczego) jako Ted Lasso, Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Juno Temple (Keeley Jones), Brett Goldstein (Roy Kent), Brendan Hunt (trener Willis Beard) oraz Jeremy Swift (Leslie Higgins).

W nowych rolach zobaczymy m.in. Tanyę Reynolds, Jude'a Macka, Faye Marsey, Rexa Hayesa, Aisling Sharkey, Abbie Hern oraz Granta Feely'ego. Apple TV pokazało w środę kilka zdjęć z nadchodzących odcinków.

Największą zmianą fabularną będzie nowy rozdział w karierze głównego bohatera. W 4. sezonie Ted wraca do Richmond, by zmierzyć się z najtrudniejszym wyzwaniem w swojej karierze – zostaje trenerem kobiecej drużyny piłkarskiej grającej w drugiej lidze. Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły: "W trakcie sezonu Ted i drużyna uczą się skakać na głęboką wodę, podejmując ryzyko, na które wcześniej nigdy by się nie odważyli".

REKLAMA

Za kulisami również doszło do istotnych wzmocnień. Do zespołu producentów wykonawczych dołącza laureat Emmy Jack Burditt ("Nikt tego nie chce", "Nowoczesna rodzina", "Rockefeller Plaza 30"). Z kolei aktor Brett Goldstein odpowiada za scenariusz i produkcję wykonawczą razem z Leanne Bowen.

Powrót "Teda Lasso" zapowiada się więc nie tylko jako sentymentalna kontynuacja, ale także jako nowy etap – zarówno dla bohaterów, jak i samej serii. Jeśli czwarty sezon utrzyma poziom emocji, humoru i serca, do którego przyzwyczaił widzów, Apple TV+ może mieć przed sobą kolejny wielki hit i... kolejne Emmy.

REKLAMA

: