Majątek Zbigniewa Ziobry zabezpieczony. flickr.com/Kancelaria Premiera

Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory poinformował, że Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej zabezpieczył majątek Zbigniewa Ziobry. Wcześniej sąd dwukrotnie odrzucał wnioski prokuratury w tej sprawie. Teraz doszło do obciążenia nieruchomości przymusową hipoteką.

Zbigniew Ziobro we wtorek uaktywnił się w sieci, zamieszczając w serwisie X wpis w języku węgierskim. W środę były minister sprawiedliwości znalazł się na językach całej Polski nie tylko ze względu na obszerną publikację, ale również medialne ustalenia dotyczące jego majątku.

Zabezpieczono majątek Zbigniewa Ziobry

RMF FM poinformowało, że zabezpieczono majątek Zbigniewa Ziobry. Jest to reakcja na trzeci wniosek Prokuratury Krajowej w tej sprawie. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej zdecydował o obciążeniu nieruchomości należących do Ziobry przymusową hipoteką.

Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory w środę, 28 stycznia, opublikował wpis w serwisie X. Ustalił on, co następuje:

"Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej dokonał wpisów w księgach wieczystych Zbigniewa Ziobry. Po trzech miesiącach uzupełniania i poprawiania wniosków przez Prokuraturę Krajową. Pierwszy wniosek PK o zabezpieczenie hipoteką przymusową domu w Jeruzalu pochodził z początku listopada".

Sąd dwukrotnie odrzucał wnioski prokuratury ws. majątku Ziobry

Jak już wspomnieliśmy, był to trzeci wniosek w tej sprawie. Poprzednie dwa wnioski oddalono ze względu na błędy formalne. W poprawionym dokumencie, jak informuje rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, jednoznacznie wskazano zakres, kwoty i wierzycieli.

– Nie uległy zmianie zakres i cel zabezpieczenia, podstawa prawna, wysokość ani rodzaj zabezpieczanych należności, zakres majątku objętego zabezpieczeniem ani okoliczności faktyczne sprawy – brzmi cytowany przez serwis Onet komentarz prok. Nowaka dla Polskiej Agencji Prasowej.

Następnie rzecznik prokuratury wytłumaczył, że w ramach zmiany "doprecyzowano i uszczegółowiono sposób zabezpieczenia majątkowego poprzez wyraźne wyodrębnienie hipotek odpowiadających poszczególnym rodzajom zabezpieczanych należności".

Celem takiego działania jest zabezpieczenie środków na wypadek nałożenia na Ziobrę kar majątkowych. Szacunkowa wartość kosztów przestępstw zarzucanych byłemu ministrowi wynosi 143,164 mln zł; taką kwotą prokuratura chciała obciążyć nieruchomość polityka.

