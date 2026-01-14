12 kwietnia to może być czarna data dla Ziobry na Węgrzech. Fot. Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

Prezydent Węgier oficjalnie potwierdził datę wyborów parlamentarnych w tym kraju. Tego dnia cała Europa będzie patrzeć na Węgry, ale nie tylko ona. Władimir Putin i Donald Trump również 12 kwietnia będą czekać na wieści z Budapesztu. Zapowiada się wielkie, międzynarodowe wydarzenie, od którego zależy nie tylko przyszłość Orbána, Węgier i UE, ale również dwóch polskich uciekinierów.

12 kwietnia – to może być ważna data dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Tego dnia Węgrzy pójdą do urn. A jeśli wybiorą tak, jak pokazują sondaże, politycy Suwerennej Polski już dziś powinni zacząć obmyślać plan, co robić dalej.

Ziobro z azylem na Węgrzech. Co zrobi, jeśli wybory wygra węgierska opozycja?

Może uciec na Białoruś jak sędzia Tomasz Szmydt i tam prosić o azyl? Można się zaśmiać, dziś brzmi to niedorzecznie, ale kto kiedyś przypuszczał, że sędzia z Polski może tam zdezerterować?

Szmydt trafił do zreformowanej KRS w 2018 roku, gdy na czele Ministerstwa Sprawiedliwości stał Ziobro. Co prawda były minister zarzekał się potem, że nie miał z nim żadnego kontaktu i nigdy go nie spotkał, ale dopiero co sam zapewniał też, że nie złożył wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. A potem nagle go dostał. Ba, decyzja zapadła już w grudniu, ale wszystko miał trzymać w tajemnicy.

Jak mu wierzyć?

Pamiętamy też, jak Ziobro lekceważył UE. – Jestem polskim patriotą, a nie patriotą unijnym – to jego słowa. Po czym ucieka do innego kraju unijnego, w dodatku do sojusznika Putina, skarży w nim na Polskę i szarga jej wizerunek.

A może po 12 kwietnia jego celem może stać się Moskwa? Śmiałą wizję już roztoczył Robert Biedroń. – Skończy się tak, że Ziobro będzie na Placu Czerwonym chwalił Putina i robił sobie z nim zdjęcia. Tak jak jego kolega-sędzia, który uciekł na Białoruś, albo jak kolega Salvini, który zdjęcia w koszulce z Putinem już sobie zrobił. Tacy oni właśnie są: jest im bliżej do Moskwy niż do Warszawy – mówił w "Expressie Biedrzyckiej.

Jak będzie i czy Ziobro zostanie na Węgrzech, dowiemy się po 12 kwietnia. Jeśli do tego czasu nadal będzie chronił się w Budapeszcie, od tego dnia wiele może zależeć.

Partia TISZA o schronieniu i "azylu zagranicznym przestępcom"

12 kwietnia na Węgrzech odbędą się najważniejsze wybory od lat. Datę właśnie oficjalnie potwierdził prezydent Węgier.

"Zgodnie z przepisami Ustawy Zasadniczej i Ustawy o ordynacji wyborczej datę wyborów powszechnych wyznaczyłem na niedzielę 12 kwietnia 2026 roku" – przekazał Tamas Sulyok na Facebooku.

Dla opozycji to największa dotąd nadzieja na zmianę władzy. Viktor Orbán rządzi nieprzerwanie od 2010 roku i jest najdłużej urzędującym premierem w historii Węgier.

Ale w 2024 roku pojawił się jego najgroźniejszy rywal – Peter Magyar i jego centroprawicowa partia TISZA (Partia Szacunku i Wolności), która od miesięcy prowadzi w sondażach.

Niczego to jeszcze nie przesądza, to czysto hipotetyczny scenariusz, ale jeśli Magyar wygra, uciekinierzy z Polski mogą mieć problem. Na wieść o przyznaniu azylu dla Ziobry jego biuro prasowe już zareagowało znaczącym komunikatem:

"Pod rządami TISZY Węgry nie będą zapewniać schronienia, nie mówiąc już o azylu, zagranicznym przestępcom".

A w sierpniu 2025, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", Magyar tak poradził Romanowskiemu:

"Gdybym miał dać mu jakąś radę, to tę, że im bliżej wyborów na Węgrzech, tym bardziej powinien zwiększyć wysiłki, by znaleźć nowy kraj, w którym się ukryje. Wiążą nas międzynarodowe traktaty, które są bardzo jasne".

Jaśniejszych sygnałów nie trzeba.

"To szalone, że jeden z krajów członkowskich UE daje azyl obywatelowi innego kraju unijnego, który jest poszukiwany w związku z zarzutami kryminalnymi. Nie taki jest cel udzielania azylu" – tak jeszcze mówił Magyar "GW". Zauważył też, że "o przydzieleniu tego azylu zdecydował premier Orbán, a tak nie powinno się dziać w demokracji".

– Nasz premier nie będzie o tym decydować, bo od tego są państwowe instytucje i sądy – dodał.

Czy USA mogą udzielić azylu Ziobrze i Romanowskiemu?

Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS, przebywa na Węgrzech od grudnia 2024 roku. 19 grudnia uzyskał tam azyl polityczny. Ziobro jest w Budapeszcie od listopada 2025.

Do wyborów na Węgrzech zostały jeszcze trzy miesiące. Jeśli Orbán wygra, nic się nie zmieni. Ale jeśli przegra? Nie od dziś każdy chciałby wiedzieć, co z nimi będzie. Tu pojawiła się jeszcze jedna pogłoska.

"Czy Stany Zjednoczone udzielą azylu posłom Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu?" – takie pytanie zadało w listopadzie "Radio Maryja". "To na pewno jest możliwe” – mieli twierdzić politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Podano, że "nieoficjalnie trwają rozmowy z osobami bliskimi amerykańskiej administracji, aby ochrony w USA udzielił Donald Trump". I że "Marcin Romanowski nie zaprzeczył, że takie rozmowy trwają".

– Zawsze jest plan B. (…) Chyba jest zrozumiałe, że nie mogę się wypowiadać w takich kwestiach. Myślę, że – jak powiedział klasyk – czas pokaże – cytuje go katolicki portal.

Co myśli o tym Zbigniew Ziobro? Gdy Polska dowiedziała się o przyznaniu mu azylu, pytany był o to w Radiu RMF FM.

Tomasz Terlikowski zapytał go, gdzie się uda, jeśli na Węgrzech władzę zdobędzie Péter Magyar. Ziobro odpowiedział, że będzie walczył w każdych warunkach, dopóki będzie miał taką możliwość.

– Pokonałem nowotwór, który był śmiertelny. 90 proc. ludzi umiera na tego typu nowotwory, prawie 90 proc. Z groźniejszym przeciwnikiem wygrałem – mówił.

