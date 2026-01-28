Ziobro wywołał Tuska w nietypowy sposób. Już nawet pisze po węgiersku Fot. TomaszKudala / shutterstock, Canva, montaż: naTemat

Zbigniew Ziobro zamieścił w sieci wpis, w którym stwierdził, że Węgry nie ukrywają przestępców, lecz "chronią osoby ścigane przez przestępców". Były minister sprawiedliwości zapewnił o swojej niewinności i nawiązał do "dyktatury" Donalda Tuska. Swój post opublikował w języku węgierskim.

Zbigniew Ziobro na samym początku rzucił poważne oskarżenia w stronę polskiego rządu. Na jego profilu na X znalazły się dwa nowe wpisy – po polsku i węgiersku.

"Donald Tusk – namaszczony przez Urszulę von der Leyen – odegrał kluczową rolę w stworzeniu struktury przestępczej, w skład której wchodzili jego najbliżsi przyjaciele i współpracownicy. Ludzie ci defraudowali ogromne sumy pieniędzy, manipulowali kontraktami publicznymi i przyjmowali łapówki" – napisał były minister.

Ziobro straszy Węgrów... Tuskiem

Ziobro podkreślił, że "obecna koalicja rządząca doszła do władzy dzięki nielegalnej ingerencji Brukseli", której on miał się sprzeciwiać. "Teraz, w odwecie za moją działalność jako Prokuratora Generalnego, stawiają mi fałszywe zarzuty" – czytamy.

Ziobro zwrócił się do lidera węgierskiej opozycji Petera Magyara. "Czy powie Pan Węgrom, co oznacza dla Polski powrót Tuska do władzy?" – zapytał. I od razu dodał: "Pomogę – na przykład akceptując fakt, że Niemcy odsyłają tysiące nielegalnych imigrantów do Polski bez żadnych kontroli. Niemieckie radiowozy, za jego zgodą, po prostu wypuszczają imigrantów na polskie ulice!".

Polityk zwrócił też uwagę na dług publiczny Polski, który jak ocenił, "przypomina dramat, jaki niegdyś spowodował Ferenc Gyurcsány na Węgrzech".

Ziobro dziękuje Orbánowi

"Skoro obiecujecie pójść w ślady Tuska, powinniście szczerze powiedzieć swoim wyborcom, że będą płacić najwyższe rachunki za prąd w Unii Europejskiej. Tak jak Tusk zrobił to dla Polaków. Już teraz płacą oni za energię ponad dwa razy więcej niż Węgrzy. Ceny gazu są tak wysokie, że zimą miesięczne rachunki za ogrzewanie domów sięgają poziomu przeciętnej emerytury" – ostrzegał Ziobro.

Donald Tusk forsuje wprowadzenie małżeństw homoseksualnych i chce umożliwić parom jednopłciowym adopcję dzieci. Wstrzymał strategiczne inwestycje państwa i samorządów. Jego rząd, który twierdzi, że jest europejski, doprowadził do poważnego załamania w służbie zdrowia. Szpitale państwowe są zamykane, pacjenci onkologiczni umierają, bo ich leczenie zostało przerwane. Zbigniew Ziobro

Na koniec Ziobro jeszcze raz uderzył w pouczający ton. "Dlatego, Panie Magyar, problemem Węgier nie jestem ja, ale ludzie tacy jak Pan i Donald Tusk – którzy ulegają zewnętrznym interesom i prowadzą swoje kraje ku państwu podporządkowanemu Brukseli. Z całego serca przestrzegam Węgrów przed naśladowaniem Tuska, bo to droga do katastrofy, której nie życzę naszym węgierskim braciom i siostrom" – stwierdził.

