Nie żyje Catherine O'Hara. Shutterstock.com/Featureflash Photo Agency

Nie żyje Catherine O'Hara. Aktorka zjednała sobie widzów dzięki roli w "Kevinie samym w domu". Informację podał serwis TMZ, który potwierdził ją w dwóch niezależnych źródłach. Aktorka miała 71 lat.

REKLAMA

Catherine O'Hara to dla widzów przede wszystkim gwiazda "Kevina samego w domu" i "Kevina samego w Nowym Jorku", gdzie wcielała się w rolę matki tytułowego bohatera – Kate McCallister. Sporym zaskoczeniem dla wielu widzów jest fakt, że gdy występowała w pierwszej części produkcji, miała 36 lat.

Nie żyje Catherine O'Hara. Pokochaliśmy ją za "Kevina samego w domu"

Gwiazda miała jednak na swoim koncie znacznie więcej ról, które zasługują na uwagę. Aktorka zagrała między innymi w "Soku z żuka" Tima Burtona, "Czasie cyganów" Emira Kusturicy czy "Grzesznej miłości" Michaela Cristofera.

REKLAMA

O'Hara wielokrotnie użyczała swojego głosu bohaterom produkcji animowanych, w tym Tinie w "Kurczaku Małym", pani Frankenstein, dziwnej dziewczynie i nauczycielce wychowania fizycznego we "Frankenweeniem" czy wreszcie babci Frump w "Rodzinie Addamsów" z 2019 roku.

Twórczość gwiazdy doceniali zarówno krytycy, jak i widzowie. Zdobyła liczne nagrody, w tym Złoty Glob w kategorii Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu za "Schitt's Creek" z 2015 roku oraz Emmy w kategorii Najlepsza aktorka w serialu komediowym (za rolę w tej samej produkcji).

REKLAMA

Na ten moment przyczyny śmierci hollywoodzkiej aktorki nie są znane.

: