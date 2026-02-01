Macocha z "Bridgertonów" grała kiedyś w "Harrym Potterze". Teraz straszy na ekranie

Katie Leung, odtwórczyni Cho Chang w "Harrym Potterze", gra teraz złą macochę w 4. sezonie "Bridgertonów Fot. materiał prasowy / Netflix

Katie Leung zyskała sławę dzięki roli Cho Chang, byłej dziewczyny Harry'ego Pottera w filmowej adaptacji książek J.K. Rowling. Teraz szkocka aktorka wciela się w złą macochę w 4. sezonie "Bridgertonów". Jej głos możecie też znać z wybitnej animacji pod tytułem "Arcane", która swego czasu królowała na Netfliksie.

Cho Chang pierwszy raz pojawiła się na dużym ekranie w filmie "Harry Potter i Czara Ognia" z 2005 roku. W czwartej i piątej części bystra uczennica z Ravenclawu była obiektem westchnień protagonisty, a także dziewczyną Cedrica Diggory'ego, Puchona zabitego przez Lorda Voldemorta w trakcie Turnieju Trójmagicznego.

W roli Krukonki wystąpiła Katie Leung, która od premiery "Czary Ognia" w reżyserii Mike'a Newella mierzyła się z nienawistnymi komentarzami w internecie. Przez rasizm fanów szkocka aktorka zamknęła się w sobie. – Stałam się bardziej świadoma tego, co mówię – przyznała w ostatnim wywiadzie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian", podkreślając, iż w młodości nie wierzyła w to, że zasłużyła na swój sukces.

Katie Leung gra złą macochę w 4. sezonie "Bridgertonów"

Katie Leung została obsadzona w 4. sezonie "Bridgertonów" w roli Araminta Gun, bezwzględnej macochy Sophie Baek, czyli sympatii Benedicta Bridgertona. Inspirowany czasami regencji i prozą Jane Austen serial dawno nie miał tak wyrazistego antagonisty, który samą swoją obecnością na ekranie przyprawia o dreszcze. Z zalet tej postaci, jakie odtwórczyni roli podała w rozmowie z portalem branżowym Deadline, jest minimalna chęć pomocy klasie robotniczej.

Isabella Wei, Katie Leung i Michelle Mao w 4. sezonie "Bridgertonów". Fot. materiał prasowy / Netflix

Serial jasno sugeruje, że w przeszłości Araminta nie była wredna i nie czerpała radości z wyrządzania ludziom krzywdy. Leung przyznała na łamach Deadline, że bardzo ucieszyła ją możliwość zagrania tak niejednoznacznej i złożonej postaci.

Widzowie Netflix z pewnością kojarzą głos Katie Leung z serialu animowanego "Arcane" na podstawie gry League of Legends. Pochodząca z Dundee aktorka wcieliła się w nim w utalentowaną snajperkę Caitlyn Kiramman.

W filmografii gwiazdy znajdziemy również m.in. sequel "Trainspotting" Danny'ego Boyle'a, serial science fiction "Peryferal" oraz miniserial "Nightsleeper".

