4. sezon "Bridgertonów" już na Netflixie

Widzowie czekali, Netflix kusił zapowiedziami, a lady Whistledown znów ma pełne ręce roboty. 4. sezon "Bridgertonów" oficjalnie zadebiutował na platformie i – zgodnie z tradycją – został podzielony na dwie części. Pierwsza trafiła do serwisu 29 stycznia, druga pojawi się dopiero za miesiąc. Jeśli komuś brakowało kostiumowego romansu z nutą skandalu, to właśnie wrócił do domu.

Tym razem głównym bohaterem jest Benedict Bridgerton – artystyczna dusza rodu, dotąd raczej unikająca małżeńskich zobowiązań. Pod presją królowej Charlotty i własnej matki mężczyzna trafia na bal maskowy, gdzie poznaje tajemniczą dziewczynę w białej masce. Gdy ta ucieka przed północą, zostaje po niej tylko rękawiczka i obsesja Benedicta na punkcie Damy w Srebrze.

Historia Sophie Baek i Benedicta to wariacja na temat baśni o Kopciuszku – co dla jednych jest zaletą, dla innych powodem do lekkiego marudzenia. Warto jednak podkreślić, że autorka serii Julia Quinn celowo wykorzystała ten motyw w książce "Kusząca propozycja" o Benedictcie.

W rolach głównych oglądamy: Luke'a Thompsona jako Benedicta Bridgertona i nową gwiazdę Yerin Ha jako Sophie Baek. Do obsady dołączyła także m.in. Katie Leung, znana m.in. z "Harry'ego Pottera" jako Cho Chang i "Arcane" (głos Caitlyn Kiramman), która wciela się w bezwzględną macochę Sophie – Aramintę Gun.

Oczywiście nie zabrakło też dobrze znanych twarzy z poprzednich sezonów. Na ekranie znów pojawiają się m.in. Jonathan Bailey, Simone Ashley, Nicola Coughlan, Luke Newton, Adjoa Andoh, Golda Rosheuvel, Ruth Gemmell, Claudia Jessie i Hannah Dodd.

Recenzje nowego sezonu są w większości pozytywne. Na Rotten Tomatoes krytycy podkreślają, że to bardzo obiecujący początek nowego rozdziału. "Ogólnie rzecz biorąc, pierwsza część Bridgertonów to bardzo obiecujący początek sezonu 4, który zapowiada się jako skandaliczny, pełen emocji i plotek" – napisała krytyczka Clotilde Chinnici z Loud and Clear Reviews.

Inni recenzenci zwracają uwagę na przyjemny, znajomy rytm nowych odcinków i podkreślają, że serial daje fanom dokładnie to, czego od niego oczekują. Pojawiają się też głosy, że – jak to w "Bridgertonach" – nie brakuje odważnych, intymnych scen, a historia Benedicta i Sophie jest najbardziej romantyczną opowieścią w całym serialu.

