"Arcane" powinni obejrzeć WSZYSCY – nawet ci, którzy nie lubią animacji. To prawdziwe arcydzieło

Arcydziała rzadko spadają z nieba i jeszcze rzadziej trafiają do streamingu. Widzowie są przyzwyczajeni do tego, by najlepszymi serialami dla dorosłych nazywać te aktorskie. "Arcane" zmienia nieco reguły gry, serwując nam nie tylko ręcznie malowaną, eklektyczną animację, ale i rewelacyjny scenariusz, który – pomimo drobnych wad – jest klasą samą w sobie. Powiedzieć, że każdy (bez wyjątku) powinien zrobić sobie tę przyjemność i dotrwać do finału, to jak nie powiedzieć nic.