W nowo ujawnionych dokumentach sprawy Jeffreya Epsteina pojawiają się maile z polską modelką. O czym pisali? Fot. Christopher Penler / Shutterstock

Nowa porcja dokumentów dotyczących Jeffreya Epsteina ujrzała światło dzienne. Wśród milionów stron akt śledczych pojawia się kolejne polskie nazwisko: Mariany Idźkowskiej. Co łączyło polską modelkę i skazanego amerykańskiego biznesmena?

REKLAMA

W zeszły piątek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ujawnił kolejne strony akt Jeffreya Epsteina. W weekend media obiegła informacja o obecności w dokumentach znanego tenisisty Wojciecha Fibaka. Teraz okazuje się, że to nie koniec polskich śladów w tej głośnej sprawie. Na jaw wyszły szczegóły relacji finansisty z polską modelką, Marianą Idźkowską.

Mariana Idźkowska w mailach Jeffreya Epsteina. Kulisy znajomości

Korespondent Polskiego Radia w Białym Domu, Marek Wałkuski, poinformował na platformie X, że amerykańskie służby ujawniły obszerną historię rozmów tej dwójki z lat 2014–2015.

Z analizy dziennikarza wynika, że modelka regularnie odwiedzała posiadłości biznesmena, w tym jego prywatną wyspę na Karaibach. "Fakt, że nazwisko Polki nie zostało ukryte, sugeruje, że rząd USA nie uznał jej za ofiarę Epsteina" – zauważa Wałkuski. Podkreślił też, że nie ma dowodów na jakiekolwiek naruszenia prawa ze strony kobiety.

REKLAMA

Dziennikarz Polskiego Radia napisał, że relacja miała bardzo intensywny charakter, obejmujący nie tylko dziesiątki wiadomości tekstowych, ale również częste rozmowy wideo przez Skype'a.

Fot. Department of Justice / x.com/Marekwalkuski

Co było w mailach polskiej modelki i Epsteina?

"Właśnie wróciłam na wyspę. Miałam wspaniały dzień" – pisała modelka do Epsteina, relacjonując swoje skoki spadochronowe i nurkowanie. "Szkoda, że cię tu nie było i nie mogłeś brać w tym udziału" – dodała. Epstein osobiście dbał o logistykę jej podróży i wydawał polecenia managerowi posiadłości w Palm Beach, Januszowi Banasiakowi, by odbierał ją z lotniska w razie opóźnień.

REKLAMA

W mailach Idźkowska opowiadała, że Epstein pojawił się w jej śnie. "Czy byłem nagi?" – dopytywał. Modelka odpisywała, że był ubrany, ale wyglądał nieco inaczej niż zazwyczaj. Przesyłała mu także pozdrowienia: "Dużo uścisków" – napisała w jednej z wiadomości z kwietnia 2014 roku.

Fot. Department of Justice / x.com/Marekwalkuski

Oprócz prywatnych pogawędek korespondencja dotyczyła też spraw codziennych i edukacji. Epstein interesował się wynikami egzaminów językowych kobiety oraz doradzał jej w kwestii studiów.

Jeden z załączników zawiera zdjęcie z Billem Gatesem, na którym twarz kobiety została zasłonięta przez śledczych. W korespondencji pojawiają się także wątki polityczne, jak sugestia Idźkowskiej, by poczytać o doradcy Putina, Alexandrze Duginie. Dziennikarz przypomina też, że we wcześniej ujawnionych aktach nazwisko modelki pojawiło się w kontekście katastrofy w Smoleńsku. Epstein przesłał jej artykuł podważający teorie spiskowe.

REKLAMA

Fot. Department of Justice / x.com/Marekwalkuski

Wojciech Fibak i Jeffrey Epstein. Tenisista odpowiedział

W naTemat pisaliśmy, że nazwisko Wojciecha Fibaka przewija się w aktach kilkanaście razy. Dokumenty dotyczą głównie ustaleń terminów spotkań w Nowym Jorku i Paryżu w 2013 roku. W jednej z krótkich wiadomości były sportowiec napisał do miliardera: "Dzwoń w każdej chwili! Wojtek" – co wskazuje na dobrą relację między mężczyznami.

Były tenisista odniósł się do tych rewelacji, wyjaśniając kontekst ich znajomości. "Podobnie jak wiele innych osób publicznych, należeliśmy do kręgu związanego z inwestycjami w sztukę i nieruchomości" – wyjaśnił Fibak w oświadczeniu dla WP Sportowe Fakty.