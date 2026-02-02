Oszustwa związane z zasiłkami mają być w Niemczech surowiej zwalczane Fot. Shutterstock

Oszustwa związane z zasiłkami na dzieci i nadużycia świadczeń socjalnych mają być w Niemczech surowiej zwalczane. Chce tego współrządząca krajem chadecka partia CDU.

"Oszustwa związane z zasiłkami na dzieci stały się niestety coraz częściej przedmiotem działalności grup przestępczych" – powiedział sekretarz generalny CDU Carsten Linnemann w wywiadzie dla gazety "Bild am Sonntag".

Politykowi CDU chodzi tu zwłaszcza o przypadki przyznawania zasiłku na dzieci obywatelom innych krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z wnioskiem CDU z Nadrenii Północnej-Westfalii wysokość zasiłku na dziecko ma być w przyszłości dostosowana do kosztów utrzymania w kraju UE, w którym dziecko mieszka.

Wniosek stwierdza, że oszustwa związane z zasiłkami na dzieci są opłacalne w przypadku przelewów zagranicznych. Dlatego, zdaniem Linnemanna, należy dostosować zasiłki na dzieci do kosztów utrzymania, na przykład w przypadku przelewów do Rumunii lub Bułgarii. Zdaniem CDU obecne wypłaty są "całkowicie nieproporcjonalne" ze względu na niższe koszty utrzymania w tych krajach.

Aby wprowadzić zmianę, trzeba będzie dostosować prawo UE. Wniosek ma zostać omówiony w lutym podczas federalnego zjazdu partii CDU.

"Meliny" do wyłudzania świadczeń

Zdarza się, że w przypadku zorganizowanego wyłudzania świadczeń socjalnych ludzie kwaterowani są w lokalach niespełniających podstawowych standardów, a liczba lokatorów jest bardzo wysoka.

Wniosek CDU stwierdza, że miasta i gminy powinny dostać prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku licytacji komorniczych, aby ukrócić proceder, bo właśnie w ramach licytacji lokale nabywane są przez grupy wyłudzające potem świadczenia.

W przeszłości zmiany prawne miały na celu między innymi zwiększenie kontroli celnych.

We wrześniu ubiegłego roku w Zagłębiu Ruhry przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę kontrole zrujnowanych nieruchomości – z pleśnią na ścianach, zaśmieconymi korytarzami i zniszczonym wyposażeniem. W akcji uczestniczyły służby porządkowe, straż pożarna, służby celne, nadzór budowlany i policja. Rząd krajowy Nadrenii Północnej-Westfalii skarżył się wówczas na zbyt szybkie przyjmowanie obcokrajowców z UE do systemów socjalnych – bez wymiany informacji między urzędami meldunkowymi a socjalnymi. Naukowcy mówią o "mobilności spowodowanej ubóstwem".

Więcej kontroli

Teraz, zgodnie z wolą CDU w Nadrenii Północnej-Westfalii, ma być więcej takich dużych nalotów. Obcokrajowcy z UE powinni być łatwiej wydalani z kraju. Powinny również obowiązywać zakazy ponownego wjazdu w przypadku powtarzających się przestępstw lub prawomocnego wyroku skazującego za oszustwa socjalne. Rejestry meldunkowe, kasy rodzinne i urzędy pomocy społecznej powinny być połączone w sieć, proponują politycy chadecji.