ZUS przekazał nowe zasady wypłacania 800 plus dla obywateli Ukrainy. Shutterstock.com/Longfin Media

Ważne zmiany w 800 plus wejdą w życie już od 1 lutego. Rewolucja w wypłacie świadczeń z ZUS obejmie około 150 tysięcy beneficjentów. Szykują się ograniczenia w wypłatach dodatkowych środków, a obywatele z Ukrainy będą musieli spełnić nowe wymogi, by dalej otrzymywać 800 plus.

REKLAMA

Każdy obywatel, który chce pobierać świadczenie 800 plus, musi złożyć stosowny wniosek na dany okres świadczeniowy. W tym roku ZUS będzie przyjmować dokumenty od 1 lutego. Wprowadzono istotne zmiany dla obywateli tzw. państw trzecich oraz rodzin z Ukrainy ze statusem UKR. Świadczenie dla obywateli Ukrainy zostanie wstrzymane, a chcąc zachować do niego prawo, będą musieli spełnić nowe wymogi.

Zmiany w 800 plus. Wchodzą w życie od 1 lutego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystosował ważny komunikat, w którym poinformował o zmianach w świadczeniu wychowawczym przyznawanym w ramach programu Rodzina 800+. Nowe zasady dotyczą obywateli tzw. państw trzecich, czyli spoza UE/EFTA i Wielkiej Brytanii, którzy legalnie pracują w Polsce, a także obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Szacuje się, że sprawa dotyczy ok. 150 tysięcy osób.

REKLAMA

W informacji opublikowanej na oficjalnej stronie ZUS możemy przeczytać, że z dniem 31 stycznia 2026 roku świadczenie 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR zostanie wstrzymane. Rodziny, które chcą zachować prawo do świadczenia, muszą spełnić wszystkie cztery poniższe warunki:

Rodzic lub opiekun musi złożyć nowy wniosek. Musi być aktywny zawodowo w Polsce (pracować, prowadzić działalność gospodarczą, pobierać stypendium doktoranckie lub sportowe albo pobierać zasiłek dla bezrobotnych za udział w szkoleniach ze stypendium). Dziecko musi realizować obowiązek szkolny w polskiej placówce edukacyjnej. Rodzic lub opiekun i dziecko muszą mieszkać na terenie Polski.

REKLAMA

– ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia 800+, jeśli pojawią się wątpliwości co do tego, czy dana osoba mieszka w Polsce, co do aktywności zawodowej rodzica lub tego, czy dziecko realizuje obowiązek nauki. Będziemy regularnie, co miesiąc sprawdzać, czy te warunki są spełnione – przekazała w ramach informacji prasowej regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, Iwona Kowalska-Matis.

W nowym wniosku należy zawrzeć takie dane, jak m.in. numery PESEL rodzica/opiekuna i dziecka, dane dotyczące przekroczenia granicy oraz dane dokumentu, który potwierdza legalność pobytu w Polsce.

REKLAMA

Jak wskazuje ZUS: "aktywność zawodowa, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne musi wynosić minimum 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę". Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy przez pierwsze pół roku nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, muszą spełnić próg 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Istnieją pewne wyjątki dotyczące tego warunku. Nie muszą go spełniać rodzice lub opiekunowie, którzy wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski, wychowują dziecko do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub wychowują dziecko powyżej 16. roku życia z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zasady przyznawania 800 plus

ZUS w komunikacie podkreśla, że dla pozostałych beneficjentów 800 plus zasady pozostają niezmienne. Zgodnie z ogólnymi zasadami świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie skończyło jeszcze 18 lat. Wniosek mogą złożyć rodzice, opiekunowie faktyczni, którzy zajmują się nieletnim i złożyli do sądu wniosek o przysposobienie, lub opiekunowie prawni. Dodatek przysługuje również osobom sprawującym pieczę zastępczą, np. rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka lub dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

REKLAMA

Nowy okres świadczeniowy 800 plus rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Chcąc zachować ciągłość wypłat, należy złożyć wniosek do 30 kwietnia br. Przesłanie pisma do ZUS z opóźnieniem, w maju lub czerwcu, nie sprawi, że część pieniędzy "przepadnie": świadczenie zostanie wysłane z wyrównaniem. Należy jednak pilnować terminów: ci, którzy wyślą wnioski po 30 czerwca br., będą otrzymywać 800 plus od miesiąca złożenia wniosku.

Przypominamy, że wnioski można składać tylko drogą elektroniczną, np. za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub aplikacji niektórych banków oraz portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny.