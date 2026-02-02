Dron spadł na jednostkę wojskową w Polsce. Fot. flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej

W Przasnyszu na jednostkę wojskową spadł dron nieznanego pochodzenia. Te informacje potwierdziła już Żandarmeria Wojskowa. Ze sprawy wyłania się jednak zaskakujący wątek. Żołnierze mieli popełnić kardynalny błąd.

Wspomniana sytuacja wydarzyła się już kilka dni temu, dokładni 28 stycznia. Dopiero teraz jednak informacja trafiła do mediów. Dron spadł 70 metrów od magazynu uzbrojenia 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu.

Żołnierze popełnili błąd? Wnieśli maszynę do budynku

Z informacji, do których dotarło Radio Zet wynika, że dyżurujący wówczas żołnierze obserwowowali przez pewien czas latający bezzałogowy statek powietrzny. W pewnym momencie maszyna runęła na ziemię. Dokonali wstępnych oględzin i... przenieśli obiekt do jednego z budynków.

Informacje o tym przekazała rozgłośni osoba, która chce zostać anonimowa. Wspomniała też o tym, że "bezzałogowiec mógł sczytywać urządzenia pola antenowego, a wojskowi wnosząc go do budynku, mogli popełnić duży błąd, bo obiekt wciąż mógł działać". Zdaniem informatora "według procedury powinno się go nakryć siatką albo plandeką i nie ruszać".

Oświadczenie w tej sprawie przesłali już przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej. "Potwierdzam, że PŻW Przasnysz prowadzi w powyższej sprawie dochodzenie w sprawie o czyn z art. 212 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy Prawo lotnicze" – napisał rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. W artykule mowa o naruszeniu przepisów dotyczących ruchu lotniczego poprzez wykonywanie lotu przy użyciu statku powietrznego. Za takie działanie można trafić do więzienia nawet na pięć lat.

Gdy sprawa zaczęła być medialna z minuty na minutę dochodziły nowe informacje. – Już wiemy, że dron był bez kart SIM. Ze wstępnych ustaleń wygląda to na drona zabawkę, ale czekamy na opinię biegłych w tej sprawie – dodał rzecznik ŻW w rozmowie z Polsat News. W tym zdarzeniu nikt nie został ranny. Żandarmeria nie skomentowała jak na razie szczegółów działań żołnierzy podczas tej akcji.