Akcja kontrwywiadu w MON. Zatrzymano wieloletniego pracownika resortu. Fot. Shutterstock; montaż: naTemat.pl

We wtorkowy poranek Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej. Podejrzewa się go o współpracę z rosyjskim wywiadem. Informację jako pierwszy podał serwis Onet, a MON potwierdziło zatrzymanie.

Pracownik MON podejrzany o szpiegostwo. Zatrzymano go w ramach akcji SKW

Jak poinformował Onet, we wtorkowy poranek Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej, którego podejrzewa się o współpracę z rosyjskim wywiadem. Serwis powołuje się na źródła w MON i jak czytamy, "trwają czynności procesowe, sprawa jest rozwojowa".

Do zatrzymania doszło we wtorek po godzinie 8:00, niedługo po tym, jak mężczyzna stawił się w pracy. Pracownik podejrzewany o szpiegostwo jest przedstawicielem średniego szczebla departamentu strategii i planowania obronnego MON. Nie spodziewał się on takiego obrotu spraw.

Akcja była wynikiem śledztwa, które od dłuższego czasu prowadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Mężczyznę z budynku wyprowadzili funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej.

– Działaniom tego człowieka służby przyglądały się od wielu miesięcy. Jego działania były dokładnie dokumentowane i analizowane. Dlatego zgromadzone przeciwko niemu dowody są bardzo mocne. To jeden z największych sukcesów – przekazało Onetowi źródło zaznajomione z kulisami całej sprawy.

W tej chwili trwa przesłuchanie domniemanego szpiega w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Prowadzi je ósmy wydział ds. wojskowych.

Jak powiadomił Onet, zatrzymanie miał potwierdzić rzecznik prasowy ministra obrony narodowej Janusz Sejmej. Serwis zacytował uzyskany komentarz:

– Mogę jedynie potwierdzić, że zatrzymany został wieloletni pracownik jednego z departamentów i że sprawa ma związek z działaniami prowadzonymi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Po zakończeniu trwających czynności, w godzinach późniejszych wydamy w tej sprawie stosowny komunikat.

Aktualizacja: Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat dotyczący porannej akcji.

"Informujemy, że dzisiaj w godzinach porannych w siedzibie MON (al. Niepodległości, Warszawa) doszło do zatrzymania wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej. Osobie zostały przedstawione zarzuty współpracy z obcym wywiadem. Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, która podczas zatrzymania współpracowała z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową. Obecnie trwają czynności procesowe" – brzmi wpis MON w serwisie X.

Akcja w MON sukcesem polskiego kontrwywiadu

– Nie było w ostatnich latach akcji tego typu, a zatrzymanie domniemanego szpiega ulokowanego w tak wrażliwym miejscu, jak Ministerstwo Obrony Narodowej, odczytywać należy jako niewątpliwy i wielki sukces naszego kontrwywiadu – brzmi wypowiedź źródła cytowana przez autora publikacji, dziennikarza Jacka Harłukowicza.

Serwis powołuje się także na źródła w MON i podaje, że "sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza, że niewykluczone są kolejne zatrzymania".

