MON wydało komunikat dotyczący zatrzymania pracownika resortu. Gov.pl, CC BY 3.0 PL , via Wikimedia Commons

We wtorek przed południem w mediach pojawiła się wiadomość o porannej akcji Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w ramach której zatrzymano pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej. Resort zabrał głos w tej sprawie, publikując w sieci specjalne oświadczenie.

REKLAMA

We wtorek po godz. 8:00 w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej doszło do zatrzymania pracownika podejrzewanego o współpracę z rosyjskim wywiadem – ustalił Onet. Szokujące doniesienia potwierdził niedługo potem sam resort.

Komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej

Ministerstwo opublikowało w serwisie X specjalny komunikat. Jego treść potwierdza medialne ustalenia dotyczące zatrzymania pracownika resortu, do którego doszło w siedzibie we wtorek rano.

"Informujemy, że dzisiaj w godzinach porannych w siedzibie MON (al. Niepodległości, Warszawa) doszło do zatrzymania wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej. Zatrzymany podejrzewany jest o współpracę z obcym wywiadem" – czytamy.

REKLAMA

"Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, która podczas zatrzymania współpracowała z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową. Obecnie trwają czynności procesowe" – opisują przedstawiciele MON w mediach społecznościowych.

Akcja Służby Kontrwywiadu Wojskowego w siedzibie MON

Jak wcześniej ustalił Onet, o czym pisaliśmy również w naTemat, we wtorkowy poranek doszło do zatrzymania pracownika ministerstwa. Mężczyznę podejrzewa się o współpracę z rosyjskim wywiadem. Według informacji serwisu podejrzany to przedstawiciel średniego szczebla departamentu strategii i planowania obronnego MON; nie spodziewał się on zatrzymania.

REKLAMA

Zgodnie z nieoficjalnymi ustaleniami dziennikarza śledczego Jacka Harłukowicza działaniom mężczyzny służby miały przyglądać się już od miesięcy, dokonując analiz i dokumentując je. Serwis podaje, cytując swoje źródło zaznajomione ze sprawą, że "zgromadzone przeciwko niemu dowody są bardzo mocne". Autor artykułu przekazał, że trwa przesłuchanie domniemanego szpiega w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, które prowadzi ósmy wydział ds. wojskowych.

: