Awaria w Play. Shutterstock.com

Mamy do czynienia z wielką awarią popularnej sieci komórkowej Play. W serwisie Downdetector pojawiają się kolejne zgłoszenia od użytkowników, dotyczące głównie problemów z wysyłaniem SMS-ów oraz internetem stacjonarnym.

To już kolejna w ostatnim czasie awaria. W listopadzie ze względu na awarię Cloudflare padła połowa internetu. Tym razem problemy zgłaszają klienci popularnej sieci Play.

Awaria sieci Play

W środę, 4 lutego, w serwisie Downdetector pojawiły się tysiące zgłoszeń o awarii. Aż 72 proc. ze zgłaszanych od rana problemów stanowią te dotyczące SMS-ów, a 14 proc. związanych jest z internetem stacjonarnym. 12 proc. zgłoszeń od użytkowników dotyczy zasięgu sieci komórkowej.

"Nie można wysyłać SMS/MMS", "Nie działa wysyłanie/odbieranie SMS w Play" – piszą kolejni internauci. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z dużych miast: Warszawy, Krakowa, Lublina, Katowic, Wrocławia, Łodzi i Poznania.

Pierwsze publikowane przez internautów informacje o awarii pojawiły się około 11:30, a liczba zgłaszanych problemów stale się zwiększała. Komentarzy publikowane z oficjalnego profilu Play na Facebooku świadczą o tym, że jest to nagła sytuacja. Według niektórych klientów występują też problemy z czatem online z konsultantami oraz działaniem infolinii.

Nie wiadomo, jaka jest przyczyna awarii w Play i kiedy zostanie ona usunięta. Jak dotychczas sieć informuje klientów o zaistniałych problemach indywidualnie, w odpowiedziach na komentarze zamieszczane w sieci. Pracownicy Play proszą o cierpliwość. Nie zamieszczono oficjalnego komunikatu dotyczącego przyczyn problemów lub przewidywanego czasu usunięcia awarii.

Potwierdzamy, że występują trudności z usługą SMS/MMS. Intensywnie pracujemy nad przywróceniem jej działania. Przepraszamy klientów – przekazało serwisowi Komputerswiat.pl biuro Play.

