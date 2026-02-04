Plecak do samolotu z Action będzie w niezłej promocji. Dlaczego to podróżniczy "must-have"? Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Plecaki do samolotów popularnych linii jak np. Ryanair, Wizz Air i innych muszą mieć konkretne wymiary. Jeśli przekroczymy limit, nie wejdziemy z naszym bagażem na pokład, tylko będziemy musieli zapłacić nawet kilkaset złotych za miejsce w luku. Na szczęście producenci o tym wiedzą i wypuszczają specjalnie skrojone torby i plecaki. W promocji można je teraz kupić m.in. w Action i na Amazonie.

Osoby podróżujące tanimi liniami zwykle chcą też zaoszczędzić na bagażu. W tych najpopularniejszych plecak musi mieć maksymalnie 40x30x20 cm (Ryanair, Wizz Air). Taki gabaryt pozwala wsunąć torbę pod fotel przed nami, dzięki czemu nie musimy nic dopłacać. To idealne rozwiązanie na krótki wypad np. na weekend za granicę.

Bagaż podręczny z Action to hit. Spilbergen Dublin będzie w promocji

Absolutnym królem bagaży podręcznych stała się plecakotorba Spilbergen Dublin dostępna w sieci Action. Połowa Polaków na lotniskach ma ten model. Dlaczego? Nasi rodacy pokochali ją nie tylko za śmiesznie niską cenę i idealne wymiary (40x25x20 cm i 20 litrów pojemności), ale też za to, że ma dobrą jakość i jest pakowana (ma choćby specjalną kieszeń na laptopa czy chowane szelki, by z plecaka zrobić torbę i na odwrót).

"Po kilku wyjazdach jest jeszcze lepiej. Sam klaszcze przy lądowaniu. U mnie Ryanair trzy wyjazdy i ciągle zamek sprawny i szwy całe" – zachwala jeden z internautów. Inny napisał, że "Materiał w dotyku jest solidny, no ideał", a kolejny, że "Właśnie wróciliśmy z wyjazdu, gdzie lecieliśmy Wizz Air z tym plecakiem i całą podróż godnie zniósł".

Standardowo plecak z Action kosztuje niecałe 45 zł, ale od środy 11 lutego do wtorku 17 lutego cena spadnie do 37,99 zł. To obniżka o 15 proc., która sprawi, że zniknie z półek jeszcze szybciej niż zwykle (warto poprosić znajomego pracownika, by nam odłożył). Trzeba się więc pośpieszyć, bo klienci często biorą od razu po kilka sztuk dla całej rodziny lub wykupują na handel (z odpowiednią przebitką) na Vinted.

Action robi promocję na hitowy plecak do samolotu Fot. Action

Plecak Ligsan do samolotu z Amazona. Przeceniony o ponad połowę

Jeśli nie chcesz bić się o plecak w Action, to obecnie świetną alternatywę znajdziesz w internetowym sklepie Amazona. Właśnie trwa "błyskawiczna okazja" na profesjonalny plecak marki Ligsan.

Jego cena spadła o ponad 50 proc. i obecnie wynosi 88,44 zł (regularna to 179,00 zł). Ten model jest nieco większy od propozycji z Action, oferując aż 24 litry pojemności przy wymiarach 40x30x20 cm, ale nawet w promocji jest niemal dwa razy droższy.

Plecak do samolotu taniej można kupić także na Amazonie Fot. Amazon

Z informacji producenta wynika, że to bardzo praktyczny model nie tylko do samolotu. Został wykonany z wodoodpornego poliestru i posiada inteligentny system przegródek, w tym oddzielną sekcję na laptopa 15,6 cala oraz ukrytą kieszeń antykradzieżową na plecach (na dokumenty lub pieniądze). Ma też oddychającą piankę oraz pas piersiowy, który stabilizuje ciężar podczas długich spacerów.

