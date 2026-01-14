Plecak z Action sprzedawany na Vinted o wiele taniej
Placak do Ryanaira z Action chce mieć coraz więcej Polaków. Ruszył wielki biznes na Vinted Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Polacy lubią kombinować, jak sobie dorobić. Jednak tym razem poszli chyba o krok za daleko. W ofercie Action są viralowe plecaki o wymiarach idealnych do Ryanaira. "Przedsiębiorczy" użytkownicy próbują na nich zarobić na Vinted. Przebitka cenowa jest konkretna.

Action, od momentu wejścia na polski rynek stało się bardzo popularnym sklepem. Wiele osób śmieje się wręcz, że w weekend rusza w podróż do RPA, czyli Rossmanna, Pepco i Action. Jednym z najpopularniejszych produktów z tego sklepu jest plecak, którego wymiary idealnie pasują do tanich linii lotniczych, np. Ryanaira i Wizz Aira. Produkt stał się tak rozchwytywany, że ludzie próbują zarobić na nim w drugim obiegu. Vinted jest pełne kolejnych aukcji.

Plecak z Action idealny do Ryanaira. Polacy go uwielbiają

O plecakach z Action głośno zrobiło się przed rokiem. Kiedy przewoźnik rozpoczął wzmożone kontrole bagaży turystów, wiele osób szukało plecaka, który idealnie spełniałby wymagania przewoźnika. I w tym momencie pojawiła się perełka marki Spilbergen.

Plecak o pojemności 20 litrów ma idealne wymiary do Ryanaira i Wizz Aira, a nawet zostawia niewielki margines błędu. Jego wymiary to 40 x 25 x 20 cm, a dwie popularne linie lotnicze pozwalają na darmowe zabranie torby lub plecaka o wymiarach 40 x 30 x 20 cm. Dlatego nawet jeśli go wypchacie pamiątkami i ubraniami, najpewniej przejdzie kontrolę.

Polacy szybko zwietrzyli okazję i ruszyli do Action po ten model. Cena 44,99 zł jest bowiem śmiesznie niska, a sam bagaż ma przyzwoitą jakość. Przetestowałam go w dość ekstremalnych warunkach zrzucając po schodach, czy kąpiąc w kałuży. Po wszystkim trafił do pralki i dzielnie służy mi w kolejnych wyprawach.

Polacy zwietrzyli okazję. Plecaki z Action sprzedają z zyskiem na Vinted

Takiej okazji nie mogło przeoczyć wielu "januszy biznesu". Widząc ogromne zainteresowanie i zdając sobie sprawę, że nie każdy trafi na plecak w sklepie lub ma Action w pobliżu, zaczęli je sprzedawać dalej. Vinted i Allegro są pełne kolejnych ofert. Oczywiście w znacznie wyższych cenach.

Wystarczy wpisać markę, żeby znaleźć dziesiątki ofert w dużej rozpiętości cenowej. Najtańsze nieużywane sztuki można kupić za ok. 65 zł bez przesyłki. Niektórzy idą jednak znacznie dalej i na pożądanym produkcie chcą wyraźnie zarobić. Dlatego sprzedają go nawet za 100 zł.

Cóż, takie jest prawo popytu i podaży. Brak wysyłki w Action sprawia, że osoby, które nie mają w pobliżu tego sklepu, szukają innych opcji na zdobycie wymarzonych produktów. Ostatecznie rynek zweryfikuje, czy ludzie są w stanie zapłacić nawet dwa razy więcej za plecak, który nie powala jakością. Jest to produkt raczej ze średniej półki. Dobry, jeśli wyjeżdża się okazjonalnie, a nie regularnie.

