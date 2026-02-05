Jak radzić sobie z telefonicznym spamem? Ignoruj nieznane numery oznaczone jako spam Fot. Rans photography / Shutterstock

Każdy z nas co jakiś czas mierzy się z nieznanym numerem oflagowanym jako spam. Wiele osób od razu odrzuca takie połączenie, ale to niestety tylko zachęca oszustów i naciągaczy do podejmowania kolejnych prób. Dlaczego lepiej jest przeczekać i zupełnie zignorować podejrzane połączenie?

Telefoniczny spam to w ostatnich latach prawdziwa plaga. Często na ekranie widzimy zagraniczne numery kierunkowe (np. +44), ale wyłudzacze ukrywają się też pod polskimi numerami.

Nowoczesne systemy i aplikacje w smartfonach potrafią już oznaczyć takie próby jako potencjalne zagrożenie. Mimo to, wciąż wiele osób popełnia podstawowy błąd w interakcji z botami. Wyjaśniamy, dlaczego odpuszczanie w tym wypadku to najlepsze rozwiązanie.

Jak blokować spam w telefonie? Ignoruj, nie odrzucaj

Większość z nas wciska czerwoną słuchawkę w czasie dzwonienia podejrzanego numeru. Tymczasem każda reakcja to jasny sygnał dla systemów masowego i automatycznego wybierania ofiar: tam ktoś jest, trzeba próbować dalej. I dalej. I dalej...

Gdy odrzucasz połączenie, dajesz znać algorytmowi, że po drugiej stronie jest człowiek, który trzyma telefon w dłoni. To sprawia, że twój numer trafia na listę aktywnych celów o wysokim priorytecie.

Ekspertka od sztucznej inteligencji, znana na platformie X jako Nona, wyjaśnia w serii postów, że najlepsza jest metoda "na przeczekanie". Według niej nowoczesne akcje spammerów są sterowane przez zaawansowane skrypty, które tylko czekają na jakikolwiek znak życia.

"Każda interakcja uczy ich sztuczną inteligencję, że jesteś aktywnym celem. Pozwól dzwonkowi wybrzmieć w próżni" – radzi Nona w swoim poradniku. W ten sposób trenujesz algorytmy oszustów, by zaczęły cię pomijać. Z czasem numer staje się dla nich bezwartościowy, bo nikt go nie odbiera.

"Albo usuniesz swoje dane z baz pośredników i przestaniesz wchodzić w interakcje, albo pozostaniesz widoczny. W ten sposób dosłownie uczysz oprogramowanie, by cię ignorowało" – dodaje ekspertka.

Sposoby na natrętnych telemarketerów. O wielu pewnie nie słyszeliście

Nona podała też inne sposoby na telefoniczny spam. Przy niektórych jest wymagana odrobina kombinowania, ale przynajmniej będziesz miał(a) święty spokój.

Skorzystaj z darmowych aplikacji blokujących , takich jak RoboKiller, Nomorobo lub Truecaller, które dysponują ogromnymi bazami numerów zgłaszanych przez użytkowników. Zażądaj usunięcia danych z serwisów typu data broker (m.in. Spokeo, WhitePages, BeenVerified), które handlują kontaktami i są głównym źródłem numerów dla telemarketerów. W Polsce kiedyś powstała tzw. Lista Robinsonów, dzięki której mogliśmy wypisać się z baz danych, ale obecnie nie działa. (m.in. Spokeo, WhitePages, BeenVerified), które handlują kontaktami i są głównym źródłem numerów dla telemarketerów. W Polsce kiedyś powstała tzw. Lista Robinsonów, dzięki której mogliśmy wypisać się z baz danych, ale obecnie nie działa. Alternatywą jest płatna usługa serwisu KtoTo? Zacznij używać numerów wirtualnych , na przykład Google Voice, do rejestracji w sklepach internetowych czy na niepewnych portalach. W ten sposób chronisz swój prywatny numer. Ustaw blokadę połączeń przychodzących z zagranicy w ustawieniach operatora. To świetne rozwiązanie dla osób, które nie utrzymują kontaktów międzynarodowych. Zgłaszaj każdą próbę oszustwa do odpowiednich organów (np. do odpowiednich organów (np. CERT ). To pozwala operatorom szybciej oznaczać i wyłączać szkodliwe numery, choć niektóre są jakby niezatapialne Ustaw różne dzwonk i dla osób zapisanych w kontaktach, dzięki czemu od razu rozpoznasz bezpieczne połączenie, a nieznane numery będziesz mógł ignorować nawet bez zerkania na ekran.

Jak zablokować niechciane numery?

Jeśli jednak dany numer jest wyjątkowo upierdliwy, warto sięgnąć po radykalne rozwiązania. Każdy smartfon pozwala na zbanowanie konkretnego rozmówcy. To też lepsze wyjście niż zupełne zablokowanie połączeń od nieznanych numerów, bo czasem jednak zadzwoni ktoś z dobrymi intencjami.

Aby pozbyć się problemu na Androidzie, zrób to:

Otwórz aplikację Telefon (ikona słuchawki) i wejdź w historię połączeń. Przytrzymaj dłużej palec na numerze, który chcesz zbanować. Wybierz z listy opcję zablokowania lub zgłoszenia spamu i zatwierdź.

W przypadku urządzeń z systemem iOS (iPhone) proces wygląda następująco:

Przejdź do Ustawień (ikona trybiku). Wybierz Prywatność i ochrona, a następnie Zablokowane kontakty. Stuknij w Dodaj kontakt, który chcesz zablokować, a potem wybierz kontakt do zablokowania.

Warto pamiętać, że filtry nie zawsze działają idealnie i czasem przepuszczają podejrzane numery. Właśnie dlatego tak dużą popularnością cieszą się serwisy gromadzące numery i opinie użytkowników.

Strony tj. Nieznany Numer, Infonumer, KtoTo? czy Odebrac Telefon pozwalają szybko zweryfikować, czy dzwoni do nas kurier, czy może kolejny automat oferujący panele fotowoltaiczne lub twierdzący, że mamy gdzieś dług. Sprawdzenie opinii o numerze to również skuteczna metoda na odsianie naciągaczy.