Każdy z nas co jakiś czas mierzy się z nieznanym numerem oflagowanym jako spam. Wiele osób od razu odrzuca takie połączenie, ale to niestety tylko zachęca oszustów i naciągaczy do podejmowania kolejnych prób. Dlaczego lepiej jest przeczekać i zupełnie zignorować podejrzane połączenie?
Telefoniczny spam to w ostatnich latach prawdziwa plaga. Często na ekranie widzimy zagraniczne numery kierunkowe (np. +44), ale wyłudzacze ukrywają się też pod polskimi numerami.
Nowoczesne systemy i aplikacje w smartfonach potrafią już oznaczyć takie próby jako potencjalne zagrożenie. Mimo to, wciąż wiele osób popełnia podstawowy błąd w interakcji z botami. Wyjaśniamy, dlaczego odpuszczanie w tym wypadku to najlepsze rozwiązanie.
Jak blokować spam w telefonie? Ignoruj, nie odrzucaj
Większość z nas wciska czerwoną słuchawkę w czasie dzwonienia podejrzanego numeru. Tymczasem każda reakcja to jasny sygnał dla systemów masowego i automatycznego wybierania ofiar: tam ktoś jest, trzeba próbować dalej. I dalej. I dalej...
Gdy odrzucasz połączenie, dajesz znać algorytmowi, że po drugiej stronie jest człowiek, który trzyma telefon w dłoni. To sprawia, że twój numer trafia na listę aktywnych celów o wysokim priorytecie.
Ekspertka od sztucznej inteligencji, znana na platformie X jako Nona, wyjaśnia w serii postów, że najlepsza jest metoda "na przeczekanie". Według niej nowoczesne akcje spammerów są sterowane przez zaawansowane skrypty, które tylko czekają na jakikolwiek znak życia.
"Każda interakcja uczy ich sztuczną inteligencję, że jesteś aktywnym celem. Pozwól dzwonkowi wybrzmieć w próżni" – radzi Nona w swoim poradniku. W ten sposób trenujesz algorytmy oszustów, by zaczęły cię pomijać. Z czasem numer staje się dla nich bezwartościowy, bo nikt go nie odbiera.
"Albo usuniesz swoje dane z baz pośredników i przestaniesz wchodzić w interakcje, albo pozostaniesz widoczny. W ten sposób dosłownie uczysz oprogramowanie, by cię ignorowało" – dodaje ekspertka.
Sposoby na natrętnych telemarketerów. O wielu pewnie nie słyszeliście
Nona podała też inne sposoby na telefoniczny spam. Przy niektórych jest wymagana odrobina kombinowania, ale przynajmniej będziesz miał(a) święty spokój.
Jak zablokować niechciane numery?
Jeśli jednak dany numer jest wyjątkowo upierdliwy, warto sięgnąć po radykalne rozwiązania. Każdy smartfon pozwala na zbanowanie konkretnego rozmówcy. To też lepsze wyjście niż zupełne zablokowanie połączeń od nieznanych numerów, bo czasem jednak zadzwoni ktoś z dobrymi intencjami.
Aby pozbyć się problemu na Androidzie, zrób to:
W przypadku urządzeń z systemem iOS (iPhone) proces wygląda następująco:
Warto pamiętać, że filtry nie zawsze działają idealnie i czasem przepuszczają podejrzane numery. Właśnie dlatego tak dużą popularnością cieszą się serwisy gromadzące numery i opinie użytkowników.
Strony tj. Nieznany Numer, Infonumer, KtoTo? czy Odebrac Telefon pozwalają szybko zweryfikować, czy dzwoni do nas kurier, czy może kolejny automat oferujący panele fotowoltaiczne lub twierdzący, że mamy gdzieś dług. Sprawdzenie opinii o numerze to również skuteczna metoda na odsianie naciągaczy.
Zobacz także