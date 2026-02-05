Skoda ma kilka modeli, które są nie tylko fajnymi autami, ale i dobrą inwestycją. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Najnowsze dane od ekspertów z INFO-EKSPERT (luty 2026) nie pozostawiają złudzeń. Jeśli chcesz jeździć autem, które po trzech latach nie będzie warte tyle, co komplet porządnych felg, powinieneś zerknąć w stronę Czechów. Modele Skody właśnie rozbiły bank w rankingach trzymania ceny.

Większość z nas, wybierając nowy samochód, patrzy na kolor lakieru, wielkość ekranu multimediów albo to, czy sąsiad zzielenieje z zazdrości. Mało kto na dzień dobry myśli o momencie rozstania, a to błąd, który słono kosztuje. Bo kiedy emocje opadną, zostaje sucha matematyka. I tutaj do gry wchodzi termin, który brzmi nudno, ale jest najważniejszy dla twojego portfela: wartość rezydualna (RV).

Wartość rezudualna to klucz

W uproszczeniu jest to prognozowana kwota, za jaką sprzedasz auto po kilku latach. Ma ona kolosalne znaczenie nie tylko przy odsprzedaży na rynku wtórnym, ale przede wszystkim przy ustalaniu raty leasingu czy wynajmu długoterminowego.

Im wyższa wartość rezydualna, tym niższa rata, bo spłacasz tylko tę część wartości auta, którą faktycznie "zużywasz".

Dla klienta indywidualnego to po prostu bezpiecznik. Kupując auto z wysokim RV, masz pewność, że za 36 miesięcy nie obudzisz się z ręką w nocniku. Z kolei dla flot to być albo nie być w budżecie. Całkowity koszt posiadania (TCO) to w 2026 roku kluczowy wskaźnik, a Škoda opanowała go do perfekcji.

Królowie segmentów: Octavia, Superb i SUV-y na szczycie

Z analizy INFO-EKSPERT (zakładającej 3 lata eksploatacji i 20 tys. km przebiegu rocznie) wynika, że czeska marka zdominowała kluczowe segmenty rynku.

W segmencie C jest Skoda Octavia, która zajęła drugie miejsce z wynikiem 66,3 proc. To auto to wciąż fenomen. Mimo upływu lat Octavia pozostaje pewniakiem, który "schodzi na pniu".

Skoda Superb to lider segmentu D. Wartość rezydualna na poziomie 63,1 proc. to sygnał dla kadry managerskiej, że to auto trzyma fason i cenę lepiej niż konkurencja premium.

Skoda Kamiq to z kolei król miejskich crossoverów. Po 3 latach zachowuje aż 66,4 proc. swojej wartości początkowej, co jest najwyższym wynikiem w segmencie.

No i Skoda Karoq, która zajmuje solidne drugie miejsce w segmencie SUV C z wynikiem 67,7 proc.

To nie są tylko cyferki w Excelu. To realna różnica w portfelu, gdy przyjdzie do wymiany auta na nowe. "Simply Clever" w tym wydaniu oznacza po prostu "Simply Saving".

