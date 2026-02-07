Nowe miejsce dla fanów Porsche w Warszawie. To nie jest tylko zwykły salon Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Jeśli jesteście fanami Porsche, to będzie jedno z kluczowych miejsc do odwiedzenia w Warszawie. Chodzi o nowy salon – Porsche Centrum Warszawa Wawer. Największy w Polsce i zaprojektowany w taki sposób, że kusi każdego fana motoryzacji. Byliśmy tam i zobaczyliśmy wszystko od środka.

REKLAMA

To dwunasty salon marki w Polsce i czwarty w Warszawie. I nie było to zwyczajne otwarcie, ponieważ jednocześnie odbyła się polska premiera nowego Porsche Cayenne Electric. Więcej o tym samochodzie już możecie przeczytać w naTemat.

Nowy salon Porsche w Warszawie. Największy w Polsce

Czym wyróżnia się Porsche Centrum Warszawa Wawer? To przestrzeń o powierzchni 4200 metrów kwadratowych. Znalazło się tam miejsce na serwis dla 18 aut jednocześnie. Co więcej, każdy będzie mógł zobaczyć mechaników w akcji przynajmniej przez szybę, bo serwis nie jest jakoś specjalnie odizolowany.

REKLAMA

– Skala tego projektu – zarówno pod względem przestrzeni, jak i możliwości serwisowych – plasuje go wśród najbardziej zaawansowanych placówek Porsche w Europie. To naturalna konsekwencja dynamiki rozwoju Porsche w Polsce i odpowiedź na potrzeby naszych klientów – mówi Wojciech Grzegorski, prezes Porsche Polska.

Na dzień inauguracji do obejrzenia wystawiono prawdziwe motoryzacyjne rodzynki. Jakie? Na przykład Carrera GT czy 918 Spyder. Poniżej możecie zobaczyć je na zdjęciach.









+ 4







1

2

3

4

5

6

7

8

9 Zobacz galerię

Czy te kultowe pojazdy zostaną tam na dłużej? Pewnie nie, bo to eksponaty z Muzeum Porsche. Można się domyślać, że za chwilę wjadą tam aktualne modele dostępne w ofercie producenta. Chociaż miejsca jest tyle, że mogą pojawić się okazyjnie jakieś niespodzianki.

REKLAMA

Salon w Wawrze to miejsce, gdzie klienci mogą nie tylko zobaczyć najnowsze propozycje i starsze samochody, ale także uczestniczyć w spotkaniach społeczności marki. Jeśli wystawki z kultowymi modelami zostaną tam na dłużej, pewnie przyciągną nie tylko klientów gotowych na zakup, ale po prostu wielu miłośników czterech kółek. Dokładna lokalizacja salonu to ul. Wał Miedzeszyński 245.