Nowe miejsce dla fanów Porsche w Warszawie. To nie jest tylko zwykły salon

Jeśli jesteście fanami Porsche, to będzie jedno z kluczowych miejsc do odwiedzenia w Warszawie. Chodzi o nowy salon – Porsche Centrum Warszawa Wawer. Największy w Polsce i zaprojektowany w taki sposób, że kusi każdego fana motoryzacji. Byliśmy tam i zobaczyliśmy wszystko od środka.
To dwunasty salon marki w Polsce i czwarty w Warszawie. I nie było to zwyczajne otwarcie, ponieważ jednocześnie odbyła się polska premiera nowego Porsche Cayenne Electric. Więcej o tym samochodzie już możecie przeczytać w naTemat.
Nowy salon Porsche w Warszawie. Największy w Polsce
Czym wyróżnia się Porsche Centrum Warszawa Wawer? To przestrzeń o powierzchni 4200 metrów kwadratowych. Znalazło się tam miejsce na serwis dla 18 aut jednocześnie. Co więcej, każdy będzie mógł zobaczyć mechaników w akcji przynajmniej przez szybę, bo serwis nie jest jakoś specjalnie odizolowany.
– Skala tego projektu – zarówno pod względem przestrzeni, jak i możliwości serwisowych – plasuje go wśród najbardziej zaawansowanych placówek Porsche w Europie. To naturalna konsekwencja dynamiki rozwoju Porsche w Polsce i odpowiedź na potrzeby naszych klientów – mówi Wojciech Grzegorski, prezes Porsche Polska.
Na dzień inauguracji do obejrzenia wystawiono prawdziwe motoryzacyjne rodzynki. Jakie? Na przykład Carrera GT czy 918 Spyder. Poniżej możecie zobaczyć je na zdjęciach.
Czy te kultowe pojazdy zostaną tam na dłużej? Pewnie nie, bo to eksponaty z Muzeum Porsche. Można się domyślać, że za chwilę wjadą tam aktualne modele dostępne w ofercie producenta. Chociaż miejsca jest tyle, że mogą pojawić się okazyjnie jakieś niespodzianki.
Salon w Wawrze to miejsce, gdzie klienci mogą nie tylko zobaczyć najnowsze propozycje i starsze samochody, ale także uczestniczyć w spotkaniach społeczności marki. Jeśli wystawki z kultowymi modelami zostaną tam na dłużej, pewnie przyciągną nie tylko klientów gotowych na zakup, ale po prostu wielu miłośników czterech kółek. Dokładna lokalizacja salonu to ul. Wał Miedzeszyński 245.
Na razie w centrum uwagi jest Cayenne Electric. Auto kosztuje w Polsce od 446 tys. zł, a za wersję Turbo trzeba zapłacić co najmniej 727 tys. zł.
