Polacy znów oglądają dokument o Epsteinie. Pokazuje okrutne kulisy afery

"Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty" znów trenduje na platformie streamingowej Netflix Fot. materiał prasowy / Netflix

Akta śledcze dotyczące sprawy Jeffreya Epsteina są na ustach całego świata. Chcąc lepiej zrozumieć tę aferę, Polacy znów sięgnęli po miniserial dokumentalny "Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty", który zdobył wielki rozgłos 6 lat temu. Tytuł ponownie wskoczył do rankingu popularności serwisu streamingowego Netflix.

W piątek (30 stycznia) Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ujawnił około 3 mln stron dokumentów z akt dotyczących Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już miliardera-finansisty, który został skazany za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Odtajnione akta to m.in. notatki FBI, donosy oraz prywatne korespondencje (nie wszystkie dokumenty są zweryfikowane). Pojawiają się w nich wielkie nazwiska, a omawiane w mailach sprawy – często związane z przemocą – aż mrożą krew w żyłach.

Jak zaznaczają amerykańskie media, agenci FBI, policja i prokuratorzy przez ponad dwie dekady badali zarzuty wobec Epsteina. W jednej z ostatnich wypowiedzi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zasugerował, że Amerykanie powinni "zająć się czymś innym".

"Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty" znów podbija Netflix. Ten serial wyjaśnia aferę wokół miliardera

Widzowie z Polski ruszyli na platformę streamingową Netflix, by obejrzeć wydany w 2020 roku miniserial "Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty", w którym oddano głos ofiarom tytułowego przestępcy. Kobiety poznały finansistę i jego bliską przyjaciółkę Ghislaine Maxwell, gdy miały około 13-18 lat. Ocalałe opowiedziały twórcom dokumentu, jak trafiły do "wpływowego" towarzystwa i jak później walczyły o sprawiedliwość.

"Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty" znajduje się obecnie na 5. miejscu w rankingu najchętniej oglądanych seriali giganta streamingu. Wstrząsający dokument powstał na podstawie książki Jamesa Pattersona z 2016 roku. Za jego kamerą stanęła Lisa Bryant ("Ghislaine Maxwell: Obrzydliwie bogata"), a producentami wykonawczymi zostali m.in. Joe Berlinger ("Podły, okrutny, zły") oraz Peter Landesman ("Wstrząs").

W czteroodcinkowej produkcji ukazano m.in. relacje Sarah Ransome, Marii Farmer, która w 1996 roku powiadomiła nowojorską policję i FBI o napaści, a także Virginii Giuffre. Aktywistka wspierająca ofiary handlu ludźmi wysunęła poważne oskarżenia przeciw księciu Andrzejowi, synowi Elżbiety II. Słysząc szczegóły dotyczące tego, co działo się na owianej złą sławą wyspie Epsteina (Little Saint James na Wyspach Dziewiczych), zadajemy sobie jedno bardzo ważne pytanie. Jak można było do czegoś takiego dopuścić?

"Epstein czuł się bezkarny, robił, co tylko mu się podoba. Znajomości z najpotężniejszymi ludźmi w Ameryce, jak Bill Clinton czy Donald Trump – posiadłości Trumpa i Epsteina sąsiadowały ze sobą w Palm Beach na Florydzie – tylko dodawały mu animuszu. Miał nad sobą płaszcz ochronny złożony z władzy, pieniędzy oraz wpływów" – pisała w recenzji Ola Gersz z naTemat.

Warto dodać, że produkcja miniserialu "Obrzydliwie bogaty" rozpoczęła się 9 miesięcy przed aresztowaniem Jeffreya Epsteina w lipcu 2019 roku. Osoby zaangażowane w projekt musiały zachować szczególne środki ostrożności.

