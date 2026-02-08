Iga Świątek wsparła Lindsey Vonn po dramatycznym wypadku. Fot. shutterstock

Lindsey Vonn wystartowała na Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech. Kilka sekund po stracie zaliczyła dramatyczny upadek. Publiczność na trybunał zamarła, a zawodniczka aż krzyczała z bólu. Przyleciał po nią helikopter z ekipą ratunkową. Teraz Amerykance wsparcie okazała Iga Świątek. Wrzuciła specjalną relację.

REKLAMA

Lindsey Vonn to legendarna amerykańska narciarka alpejska. Ma 41 lat i wróciła specjalnie na igrzyska, na których medal zdobyła już 12 razy. A teraz z pewnością miała ambicje na zdobycie drugiego olimpijskiego złota.

Pierwsze problemy napotkała dziewięć dni przed olimpijskim zjazdem w Cortinie d’Ampezzo. Zerwała więzadło krzyżowego przednie (ACL) w lewym kolanie. Dla wielu sportowców taka kontuzja oznaczałaby koniec marzeń o starcie, szczególnie w tak krótkim czasie.

Iga Świątek wspiera Lindsey Vonn

Mimo wszystko Vonn postanowiła spróbować. Wzięła udział w treningach zjazdu i pokazała, że może włączyć się do walki o medal. Mnóstwo osób kibicowało jej w niedzielnym zjeździe. Niestety jej olimpijski sen zamienił się w koszmar. Narciarka nagle upadła, a nagranie z tamtego momentu jest przerażające. Ból czuje się od samego patrzenia.

REKLAMA

Sprawa nabrała ogromnego rozgłosu. Okazuje się, że śledziła to też Iga Świątek. Nasza tenisistka dodała relację na Instagramie, w której zwróciła się do Vonn. "Moje myśli są z tobą" – napisała.

Dodajmy, że tenisistka i narciarka znają się od kilku lat. Parę razy już wspierały się także publicznie i składały sobie gratulacje po udanych zawodach.

Jak wyglądał upadek Vonn?

Teraz sytuacja nie należała jednak do tych pozytywnych. Dodajmy, że Vonn zjeżdżała dosłownie kilka chwil i wydarzyło się to:

Po wyskoku na jednym z garbów zawodniczkę obróciło w powietrzu. Lindsey Vonn uderzyła z ogromną siłą plecami o zeskok, po czym zaczęła bezwiednie hamować nartami. Kibice, poza komentarzem dziennikarzy, usłyszeli krzyk, a potem przerażającą ciszę, która zapanowała na trybunach.

REKLAMA