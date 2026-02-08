Iga Świątek wsparła Lindsey Vonn po dramatycznym wypadku.
Iga Świątek wsparła Lindsey Vonn po dramatycznym wypadku. Fot. shutterstock

Lindsey Vonn wystartowała na Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech. Kilka sekund po stracie zaliczyła dramatyczny upadek. Publiczność na trybunał zamarła, a zawodniczka aż krzyczała z bólu. Przyleciał po nią helikopter z ekipą ratunkową. Teraz Amerykance wsparcie okazała Iga Świątek. Wrzuciła specjalną relację.

Lindsey Vonn to legendarna amerykańska narciarka alpejska. Ma 41 lat i wróciła specjalnie na igrzyska, na których medal zdobyła już 12 razy. A teraz z pewnością miała ambicje na zdobycie drugiego olimpijskiego złota.

Pierwsze problemy napotkała dziewięć dni przed olimpijskim zjazdem w Cortinie d’Ampezzo. Zerwała więzadło krzyżowego przednie (ACL) w lewym kolanie. Dla wielu sportowców taka kontuzja oznaczałaby koniec marzeń o starcie, szczególnie w tak krótkim czasie.

Iga Świątek wspiera Lindsey Vonn

Mimo wszystko Vonn postanowiła spróbować. Wzięła udział w treningach zjazdu i pokazała, że może włączyć się do walki o medal. Mnóstwo osób kibicowało jej w niedzielnym zjeździe. Niestety jej olimpijski sen zamienił się w koszmar. Narciarka nagle upadła, a nagranie z tamtego momentu jest przerażające. Ból czuje się od samego patrzenia.

Sprawa nabrała ogromnego rozgłosu. Okazuje się, że śledziła to też Iga Świątek. Nasza tenisistka dodała relację na Instagramie, w której zwróciła się do Vonn. "Moje myśli są z tobą" – napisała.

Dodajmy, że tenisistka i narciarka znają się od kilku lat. Parę razy już wspierały się także publicznie i składały sobie gratulacje po udanych zawodach.

Jak wyglądał upadek Vonn?

Teraz sytuacja nie należała jednak do tych pozytywnych. Dodajmy, że Vonn zjeżdżała dosłownie kilka chwil i wydarzyło się to:

Po wyskoku na jednym z garbów zawodniczkę obróciło w powietrzu. Lindsey Vonn uderzyła z ogromną siłą plecami o zeskok, po czym zaczęła bezwiednie hamować nartami. Kibice, poza komentarzem dziennikarzy, usłyszeli krzyk, a potem przerażającą ciszę, która zapanowała na trybunach.

Wypadek Amerykanki był na tyle poważny, że rywalizację przerwano na nieco ponad 20 minut. Jeszcze w trakcie zawodów amerykańska federacja narciarska i snowboardowa opublikowała komunikat w sprawie jej zdrowia. "Lindsey Vonn upadła podczas zjazdu olimpijskiego i zostanie zbadana przez personel medyczny" – przekazano.

