Koniec marzeń o medalu IO w Mediolanie. Aleksandra Król-Walas przegrywa o włos Fot. Aleksandra Król-Walas/Facebook

Niedziela 8 lutego mogła być dniem historycznym dla Polski. Aleksandra Król-Walas miała szansę zdobyć pierwszy w historii naszego kraju medal olimpijski w snowboardzie. Niestety Polka w ćwierćfinale popełniła błąd, za który zapłaciła marzeniami.

Aleksandra Król-Walas była jedną z największych nadziei medalowych Polaków. Nasza reprezentantka jest w światowej czołówce Pucharu Świata i miała realne szanse na medal. Niestety w ćwierćfinałowym pojedynku na ostatnich metrach pokonała ją Włoszka. Szkoda, bo do strefy medalowej było bardzo blisko.

Aleksandra Król-Walas o włos od strefy medalowej na IO w Mediolanie

Cóż to był za wyścig w wykonaniu Aleksandry Król-Walas. Polka świetnie poradziła sobie w kwalifikacjach, pewnie awansując do dalszej części rywalizacji. W walce o półfinał zadanie nie było jednak łatwe, bo jej rywalką była Włoszka Lucia Dalmasso. Wspierana przez kibiców gospodyni nie miała jednak łatwo.

Dalmasso wybrała czerwony tor, który teoretycznie był wolniejszy od niebieskiego, którym jechała Król-Walas. Polka prowadziła przez 3/4 trasy, ale na ostatnich bramkach popełniła minimalny błąd. Zachwiała się, wytrąciła z rytmu i to kosztowało ją marzenie o medalu olimpijskim w snowboardowym slalomie gigancie równoległym.

Ta porażka bardzo boli, bo to właśnie niedzielne zmagania były dla 35-latki jedyną szansą na wywalczenie olimpijskiego krążka. Byłby to historyczny moment, bo żaden z reprezentantów naszego kraju nigdy nie zdobył medalu w tej dyscyplinie. Niestety, na historyczny moment będziemy musieli jeszcze zaczekać.