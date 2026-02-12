Dom dobry
"Dom dobry" rozbił bank nominacji do Orłów Fot. Kadr z "Domu dobrego"

To będzie jego wieczór? "Dom dobry" zdominował nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły 2026, zdobywając aż 13 nominacji w 12 kategoriach. Dramat Wojciecha Smarzowskiego ma szansę na filmowego hat-tricka: najlepszy film, reżyseria i scenariusz, doceniono też aktorów. Rywale są mocni, ale w tym roku to Smarzowski rozdaje karty.

W środę ogłoszono nominacje do 28. edycji Polskich Nagród Filmowych Orły. Liderem tegorocznej rywalizacji został "Dom dobry" – film, który nie tylko przyciągnął do kin miliony widzów, ale też zmusił Polskę do dyskusji o przemocy domowej, która dotąd była tematem tabu.

Film Wojciecha Smarzowskiego otrzymał nominacje m.in. za najlepszy film, reżyserię i scenariusz, a także za pierwszoplanowe role Agaty Turkot i Tomasza Schuchardta. Akademia doceniła również aktorów drugiego planu – Agatę Kuleszę, Marię Sobocińską i Andrzeja Konopkę, muzykę Mikołaja Trzaski, montaż, scenografię, charakteryzację i dźwięk.

"Świat w obiektywie Smarzowskiego nie jest tym razem skąpany w samych odcieniach szarości. Kolory dramatowi nadają inne postaci kobiece, które pomimo swoich przywar solidaryzują się z Gośką. W finale uchwycono piękno siostrzeństwa i potrzebę istnienia ośrodków, takich jak domy samotnych matek" – czytamy w naszej recenzji "Domu dobrego".

Nominacje do Orłów 2026. "Dom dobry" kontra "Franz Kafka"

Choć "Dom dobry" wysuwa się na prowadzenie ze swoimi 13 nominacjami, walka o najważniejszego Orła dla najlepszego filmu rozegra się między pięcioma tytułami: "Domem dobrym", "Bratem", "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", "Ministrantami" oraz "Franzem Kafką".

"Brat" Macieja Sobieszczańskiego zdobył 10 nominacji, w tym za film, reżyserię i scenariusz, a także za role Agnieszki Grochowskiej i Filipa Wiłkomirskiego. Z kolei "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald również zebrał 10 nominacji, w tym za reżyserię, scenariusz oraz role Izabelli Dudziak i Bartłomieja Deklewy.

Wśród najmocniejszych pretendentów znalazł się także wspomniany "Franz Kafka" Agnieszki Holland, który był polskim kandydatem do Oscara. Również został nominowany w 10 kategoriach m.in. za film, reżyserię, scenariusz i rolę Idana Weissa.

Nagrodzeni na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Ministranci" Piotra Domalewskiego mogą zgarnąć maksymalnie dziewięć statuetek, a "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego – osiem. Ma m.in. nominacje dla Eryka Kulma w roli głównej oraz Karoliny Gruszki za rolę drugoplanową.

W aktorskich kategoriach pierwszoplanowych rywalizacja zapowiada się wyjątkowo ciekawie – obok Turkot, Grochowskiej i Dudziak znalazły się m.in. Matylda Giegżno ("Światłoczuła") i Izabela Kuna ("Teściowie 3"), a wśród aktorów mamy: Schuchardta, Wiłkomirskiego, Weissa, Kulma oraz Deklewę.

Kiedy Orły 2026?

Laureatów Orłów 2026 poznamy 9 marca podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Kilka dni wcześniej, 4 marca, ogłoszona zostanie Nagroda za Osiągnięcia Życia.