"Franz Kafka" w tym tygodniu na VOD. Był polskim kandydatem do Oscara

Gdzie obejrzeć na VOD film "Franz Kafka" Agnieszki Holland? Fot. materiał prasowy

"Franz Kafka" w reżyserii Agnieszki Holland był polskim kandydatem do Oscara, jednak nie otrzymał żadnej nominacji od Amerykańskiej Akademii Filmowej. Surrealistyczny film poświęcony autorowi powieści "Proces" za chwilę będziemy mogli obejrzeć u siebie w domu. Wychwalana biografia trafi w tym tygodniu na VOD.

Po "Zielonej granicy", która prawie trzy lata temu wywołała sporą burzę w Polsce, Agnieszka Holland nakręciła film biograficzny o Franzu Kafce, autorze książek "Zamek", "Przemiana" i "Proces", a także proroku biurokracji. W roli głównej obsadzono niemieckiego aktora Idana Weissa, dla którego występ w dziele polskiej reżyserki był pełnometrażowym debiutem.

We wrześniu ubiegłego roku komisja oscarowa pod przewodnictwem Ewy Puszczyńskiej ogłosiła, że "Franz Kafka" będzie polskim kandydatem do tegorocznego Oscara. Ostatecznie tytuł nie znalazł się na liście nominacji w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". Wyróżniono za to "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego, "Sirât" Olivera Laxe, "Głos Hind Rajab" Kaouthera Bena Hanii, "Wartość sentymentalną" Joachima Triera oraz "Tajnego agenta" Klebera Mendonça Filho.

"Franz Kafka" Agnieszki Holland w tym tygodniu na VOD. Gdzie obejrzeć?

"Franz Kafka" przedstawia życiorys tytułowego pisarza – od dzieciństwa spędzonego w Pradze aż po śmierć w wieku 40 lat (z powodu powikłań związanych z gruźlicą). W kamerze Agnieszki Holland losy prekursora egzystencjalizmu nabierają barw oraz kształtów typowych dla jego twórczości. Reżyserka nie stroni od surrealizmu. Snutą przez siebie opowieść podkreśliła "punkowym akcentem".

Film "Franz Kafka", który polskiej premiery kinowej doczekał się 24 października, będzie dostępny w ramach usługi "na życzenie" od piątku 13 lutego. Obejrzymy go na TVP VOD.

– "Zielona granica" była bardzo intensywnym doświadczeniem na wielu płaszczyznach. Dawała ogromną satysfakcję, ale z drugiej strony kosztowała nas wiele nieprzyjemnych ataków. (...) "Franz" dał mi wolność, której nie miałem od dzieciństwa – przyznała Holland w wywiadzie na łamach "Screen International".

W agregatorze Rotten Tomatoes "Franz Kafka" cieszy się 71 proc. pozytywnych recenzji (średnia z 24 opinii krytyków filmowych). "Widzowie zapamiętają ten film przede wszystkim za intensywną, pełną humoru i słodyczy interpretację Kafki w wykonaniu debiutanta Weissa" – napisała Leslie Felperin z amerykańskiego czasopisma "The Hollywood Reporter".