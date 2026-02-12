Cupra zleciła badanie dotyczące samochodów i randkowania. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Są takie pytania, których wstydzimy się zadać głośno, ale statystyki nie kłamią. Czy w dobie aplikacji randkowych i przesunięć w prawo, samochód na pierwszej randce wciąż ma znaczenie? Okazuje się, że lśniący lakier i zadbane wnętrze to wciąż skuteczny "przełamywacz lodów" na polskich drogach. Najnowsze badanie ARC Rynek i Opinia dla marki CUPRA z 2026 roku rzuca nowe światło na to, jak postrzegamy nasze cztery kółka w kontekście relacji.

REKLAMA

Zapomnijcie o nudnym przemieszczaniu się z punktu A do punktu B. Dla współczesnego Polaka auto to nie tylko blacha i cztery koła, to komunikat wysyłany światu.

Wybieramy auto pod siebie i swój charakter?

Z raportu wynika, że aż 69 proc. kierowców wybiera model samochodu, który współgra z ich stylem życia. Szukamy partnera na drodze tak samo, jak szukamy go w życiu, czyli ma pasować do charakteru, wyglądać atrakcyjnie i wywoływać uśmiech przy każdym otwarciu drzwi pilotem.

Dla wielu z nas auto to styl życia. To swoista strefa emocji, w której często dochodzi do najważniejszych rozmów. To tam, na prawym fotelu, rodzą się pierwsze deklaracje, a w blasku kontrolek na desce rozdzielczej przeskakuje ta legendarna iskra.

REKLAMA

Czy samochód pomaga zrobić dobre wrażenie na randce?

Statystyki są bezlitosne dla sceptyków. Niemal połowa badanych (44 proc.) uważa, że samochód pomaga zrobić dobre pierwsze wrażenie. Zanim padnie "cześć", zanim dowiemy się, czym zajmuje się nasza randka, auto już zdążyło "opowiedzieć" krótką historię o naszym guście, dbałości o detale i podejściu do życia.

Nie chodzi tu o prymitywne szpanowanie pod modną kawiarnią. To raczej subtelny sygnał: dbam o to, czym jeżdżę, więc prawdopodobnie dbam też o inne sfery życia. Potwierdza to fakt, że aż 74 proc. kierowców dba o prezentację auta, a połowa czuje autentyczną dumę, gdy ich bryka przyciąga spojrzenia przechodniów.

REKLAMA

:

Dla współczesnego kierowcy pewność siebie za kierownicą przekłada się bezpośrednio na pewność siebie w relacjach międzyludzkich. Jeśli auto dodaje nam energii, czujemy się w nim po prostu lepiej, a to lepsze ja jest tym, co chcemy pokazać na randce.