Władimir Semirunnij jest wicemistrzem olimpijskim Fot. Screen z YouTube / TVP Sport

Władimir Semirunnij sięgnął po srebrny medal olimpijski na dystansie 10 000 metrów! Reprezentant Polski świetnie zaprezentował się w finale podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich, potwierdzając, że na swoim koronnym dystansie należy do światowej czołówki.

REKLAMA

23-letni Władimir Semirunnij wystartował w trzeciej parze, w której rywalizował z 22-letnim Holendrem Stijnem van de Buntem. Na torze Milano Speed Skating Stadium uzyskał 12:39.09, co przez długi czas dawało mu prowadzenie i ostatecznie zapewniło miejsce na podium. Rywal z Holandii zakończył bieg z wynikiem 12:45.75.

Po trzech parach z sześciu Polak był liderem rywalizacji, ale wyprzedził go 19-letni Czech Metoděj Jílek z czasem 12:33.44. Rezultat naszego sportowca okazał się na tyle mocny, że pozwolił mu sięgnąć po srebrny medal. Dla Semirunnija to największy sukces w seniorskiej karierze i historyczny moment dla polskiego łyżwiarstwa szybkiego. Trzecie miejsce zajął Holender Jorrit Bergsma.

To dotychczas drugi medal dla Polski podczas Zimowych IO Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026. 9 lutego srebrny medal w skokach narciarskich na normalnej skoczni w Predazzo zdobył 19-letni Kacper Tomasiak.

REKLAMA

Kim jest Władimir Semirunnij?

Władimir Semirunnij od 2023 roku mieszka w Polsce, a od zeszłego roku oficjalnie reprezentuje biało-czerwone barwy. Urodzony w Rosji panczenista otwarcie potępił rosyjską inwazję na Ukrainę i podkreślał, że nie chce, aby sytuacja polityczna miała wpływ na jego sportową karierę.

Po wykluczeniu rosyjskich zawodników z międzynarodowej rywalizacji zdecydował się opuścić kraj i wyemigrować do Polski. Zamieszkał w Tomaszowie Mazowieckim i został zawodnikiem klubu Pilica. W sierpniu 2025 roku otrzymał polskie obywatelstwo, co otworzyło mu drogę do startu w zimowych igrzyskach olimpijskich.

– Jestem pełen radości i emocji. Trudno mi ubrać w słowa wdzięczność za to, co mnie spotkało – mówił po otrzymaniu polskiego paszportu, cytowany przez oficjalną stronę Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. – Teraz mam wszystkie drogi otwarte i mogę zrobić, co zechcę. A chcę zdobyć medal igrzysk olimpijskich – podkreślał.

REKLAMA

Semirunnij stwierdził, że "Polska przyjęła mnie jak dziecko". – Dzięki temu paszportowi wszystko stało się możliwe. O medal będę walczył zawsze. Jakiego koloru? Oczywiście złotego – ja walczę tylko o zwycięstwo – dodał.