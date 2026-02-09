Kacper Tomasiak z medalem igrzyskach olimpijskich! Fot. X / Eurosport Polska

Kacper Tomasiak sięgnął po srebrny medal olimpijski w konkursie skoków narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo! Nastolatek potwierdził kapitalną formę i po znakomitych skokach zapisał się w historii polskich skoków narciarskich.

REKLAMA

Druga seria finału skoków narciarskich na skoczni normalnej w Predazzo przyniosła ogromne emocje i skuteczny atak Tomasiaka na medalowe pozycje. 19-letni Polak skoczył aż na 107 metrów i dostał 19,5 punktów – awansował na podium konkursu i został wicemistrzem olimpijskim.

Złoto zdobył Niemiec Philipp Raimund, a po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.

Kacper Tomasiak z medalem na Igrzyskach Olimpijskich w Predazzo. Wywalczył podium

Po pierwszej serii Kacper Tomasiak zajmował czwarte miejsce, ex aequo ze Szwajcarem Gregorem Deschwandenem. Polak poleciał 103 metry, a jego strata do podium wynosiła zaledwie 0,1 punktu, natomiast do lidera 2,8 punktu. Różnice w czołówce były minimalne, co zapowiadało pasjonującą walkę w finale.

Liderem na półmetku rywalizacji był Niemiec Philipp Raimund, który skoczył 102 metry. Drugą lokatę zajmował Francuz Valentin Foubert, a trzeci był Norweg Kristoffer Eriksen Sundal, który uzyskał 103,5 metra. Sensacją była słabsza postawa faworytów — Domen Prevc po skoku na 100 metrów zajmował dopiero ósme miejsce, a w czołowej dziesiątce nie było ani jednego Austriaka.

REKLAMA

Tomasiak był jedynym reprezentantem Polski, który awansował do drugiej serii. Z rywalizacji po pierwszej rundzie odpadli Paweł Wąsek (97,5 m, 35. miejsce) oraz Kamil Stoch, który skoczył 100 metrów, ale przy niewielkiej rekompensacie za wiatr zajął dopiero 38. lokatę.

Kim jest Kacper Tomasiak? Nowy wicemistrz olimpijski ma dopiero 19 lat

19-letni Kacper Tomasiak to jeden z największych talentów młodego pokolenia w polskich skokach narciarskich. Urodził się 20 stycznia 2007 roku w Bielsku-Białej i reprezentuje klub LKS Klimczok Bystra. Od najmłodszych lat uchodził za zawodnika o ponadprzeciętnym potencjale – już w 2019 roku sięgnął po złoty medal indywidualnie oraz brąz w drużynie na nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci.

REKLAMA

Kolejne lata przyniosły systematyczny rozwój: debiut w FIS Cupie w 2022 roku, pierwsze punkty zdobyte jeszcze w tym samym sezonie oraz szybkie wejście do międzynarodowej rywalizacji juniorskiej.

Przełomem okazał się sezon 2022/2023, kiedy Tomasiak zdobył srebrny medal drużynowo na mistrzostwach świata juniorów, a indywidualnie był tuż za podium. W tym samym roku punktował już w Pucharze Kontynentalnym i odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w FIS Cupie w Zakopanem. Zbierał doświadczenie także na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2024 oraz w kolejnych edycjach mistrzostw świata juniorów, stopniowo umacniając swoją pozycję w zapleczu kadry seniorskiej.

Najlepszy okres w dotychczasowej karierze przyszedł w 2025 roku. Tomasiak wygrał Letni Puchar Kontynentalny, triumfując m.in. w Stams i Hinterzarten, a jesienią zadebiutował w Letnim Grand Prix. Zimą 2025/2026 postawił kolejny ważny krok – w swoim pierwszym starcie w Pucharze Świata w Lillehammer zdobył punkty, a kilka tygodni później w Wiśle zajął znakomite piąte miejsce, potwierdzając gotowość do rywalizacji z czołówką.

REKLAMA