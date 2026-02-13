AI wskazała idealne imiona dla dzieci urodzonych w lutym 2026 roku. I dla dziewczynek, i dla chłopców Fot. Anna Nass / Shutterstock

Imię dla dziecka nie zawsze przychodzi do głowy od razu. W takich momentach warto sięgnąć po nowoczesne wsparcie i poszukać inspiracji w... algorytmach sztucznej inteligencji. Wyniki tego eksperymentu mogą zaskoczyć, ale też się bardzo przydać przyszłym i świeżo upieczonym mamom i tatom.

Najpierw rzućmy okiem na to, co królowało na porodówkach pod koniec 2025 roku. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji najpopularniejsze imiona dla dziewczynek to niezmiennie Zofia, Zuzanna i Maja. Wśród chłopców bezkonkurencyjny okazał się Nikodem, a tuż za nim uplasowali się Antoni oraz Leon.

Jak sztuczna inteligencja wybiera najładniejsze imiona?

Technicznie rzecz biorąc, sztuczna inteligencja, a właściwie duże modele językowe (LLM), nie mają uczuć ani gustu. Działają one raczej jak niezwykle zaawansowana autokorekta, która analizuje miliony tekstów i przewiduje, jakie słowa najlepiej do siebie pasują.

Jednak dzięki temu potrafią one naśladować ludzką kreatywność i wyłapywać subtelne skojarzenia, których my możemy nie zauważyć. Zapytałem więc model generatywny Gemini o propozycje idealne na zimową aurę. Algorytm przeanalizował znaczenie imion, ich brzmienie oraz związki z zimą, siłą i światłem, które w lutym jest tak wyczekiwane.

Idealne imiona dla dzieci urodzonych w lutym 2026 roku

Sztuczna inteligencja wygenerowała zestawienie, które łączy tradycję z nowoczesnością, idealnie wpisując się w klimat lutego. Oto 10 propozycji dla dziewczynek, które niosą ze sobą ciepło lub majestat zimy:

Bianka – Pochodzi od słowa "biała" zatem jest idealnym nawiązaniem do śnieżnego krajobrazu za oknem. Łucja – Symbolizuje światło, co w lutym, gdy dni stają się wyraźnie dłuższe, jest piękną wróżbą. Walentyna – Naturalny wybór dla dziewczynki urodzonej w okolicach święta zakochanych, oznacza "zdrową" i "silną". Aurora – To imię nawiązujące do zorzy polarnej, kojarzące się z magicznym, zimowym niebem. Kalina – Roślina, której czerwone owoce zdobią krzewy zimą – symbolizuje odporność i piękno w trudnych warunkach. Iga – Krótkie i energiczne imię, które kojarzy się z domowym ogniskiem (od imienia Jadwiga/Ignacja). Anastazja – Oznacza "zmartwychwstanie" i metaforycznie zapowiada nadchodzącą po zimie wiosnę. Miłosława – Staropolskie imię oznaczające "tę, która sławi miłość", idealnie wpisujące się w aurę lutego. Bernadetta – Imię o silnym brzmieniu, oznaczające "odważna jak niedźwiedź", co pasuje do zimowej wytrzymałości. Krystal – Odważna, nowoczesna propozycja nawiązująca do kryształków lodu i czystości.

A oto 10 imion dla chłopców, które kojarzą się z siłą, ogniem i mądrością potrzebną w chłodne dni:

Ignacy – Pochodzi od słowa "ogień", więc to idealny, rozgrzewający "talizman" dla dziecka urodzonego w chłodne dni. Artur – Imię o korzeniach celtyckich, które można tłumaczyć jako "niedźwiedź", symbolizujące siłę i odporność. Walenty – Klasyk na luty, który wraca do łask w nowoczesnej formie, oznaczający krzepkość. Lucjan – Męski odpowiednik Łucji, niosący w sobie znaczenie światła i narodzin dnia. Borys – Imię o słowiańskim rodowodzie oznaczające walkę, które brzmi niezwykle dostojnie i zimowo. Seweryn – Pochodzi od słowa "surowy" lub "poważny", co doskonale oddaje majestat mroźnej aury. Mikołaj – Zimowy evergreen, który zawsze kojarzy się dobrze, niosąc ze sobą aurę dobroci. Konrad – Imię dla "odważnego doradcy", które brzmi twardo i zdecydowanie. Fryderyk – Oznacza "władcę pokoju", wprowadzając nastrój spokoju i harmonii w długie wieczory. Miłosz – Kolejne nawiązanie do miesiąca zakochanych – imię oznaczające tego, który jest miłowany.

Najpopularniejsze imiona w Polsce w drugiej połowie 2025 roku

Propozycje AI są intrygujące, ale rodzice wciąż najchętniej stawiają na sprawdzoną klasykę. Niekwestionowaną liderką pozostaje Zofia. Na drugie miejsca wskoczyła Zuza, która przegoniła Maję. Nowością w topce jest Emilia. Oto najpopularniejsze imiona dla dziewczynek nadawane w drugiej połowie 2025 roku:

Zofia Zuzanna Maja Laura Hanna Julia Oliwia Pola Alicja Emilia

Wśród imion męskich również widać stabilizację. Nikodem wciąż jest uwielbiany przez rodziców i otwiera zestawienie. Warto zwrócić uwagę na awans Leona, który wskoczył na podium, wyprzedzając Jana. Tak prezentuje się męska pierwsza dziesiątka:

Nikodem Antoni Leon Jan Aleksander Franciszek Ignacy Stanisław Jakub Mikołaj

Ministerstwo Cyfryzacji wymieniło też oryginalne imiona zdobywające popularność w końcówce 2025 roku. Wśród dziewczynek pojawiają się takie perełki jak Blanka (1235), Mia (1013), Jaśmina (964), Liwia (656), Aurora (192), Florentyna (140), Alisa (131), Solomiia (123).

Z kolei rodzice chłopców decydujący się na nieszablonowe wybory, stawiają na imiona takie jak Liam (317), Nataniel (198), Matvii (195), Samuel (169), Damir (147), Aron (94), Makar (86). Popularność tych imion często wiąże się z trendami popkulturowymi, filmami i serialami.

