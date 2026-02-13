Imię dla dziecka nie zawsze przychodzi do głowy od razu. W takich momentach warto sięgnąć po nowoczesne wsparcie i poszukać inspiracji w... algorytmach sztucznej inteligencji. Wyniki tego eksperymentu mogą zaskoczyć, ale też się bardzo przydać przyszłym i świeżo upieczonym mamom i tatom.
Najpierw rzućmy okiem na to, co królowało na porodówkach pod koniec 2025 roku. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji najpopularniejsze imiona dla dziewczynek to niezmiennie Zofia, Zuzanna i Maja. Wśród chłopców bezkonkurencyjny okazał się Nikodem, a tuż za nim uplasowali się Antoni oraz Leon.
Jak sztuczna inteligencja wybiera najładniejsze imiona?
Technicznie rzecz biorąc, sztuczna inteligencja, a właściwie duże modele językowe (LLM), nie mają uczuć ani gustu. Działają one raczej jak niezwykle zaawansowana autokorekta, która analizuje miliony tekstów i przewiduje, jakie słowa najlepiej do siebie pasują.
Jednak dzięki temu potrafią one naśladować ludzką kreatywność i wyłapywać subtelne skojarzenia, których my możemy nie zauważyć. Zapytałem więc model generatywny Gemini o propozycje idealne na zimową aurę. Algorytm przeanalizował znaczenie imion, ich brzmienie oraz związki z zimą, siłą i światłem, które w lutym jest tak wyczekiwane.
Idealne imiona dla dzieci urodzonych w lutym 2026 roku
Sztuczna inteligencja wygenerowała zestawienie, które łączy tradycję z nowoczesnością, idealnie wpisując się w klimat lutego. Oto 10 propozycji dla dziewczynek, które niosą ze sobą ciepło lub majestat zimy:
A oto 10 imion dla chłopców, które kojarzą się z siłą, ogniem i mądrością potrzebną w chłodne dni:
Zobacz także
Najpopularniejsze imiona w Polsce w drugiej połowie 2025 roku
Propozycje AI są intrygujące, ale rodzice wciąż najchętniej stawiają na sprawdzoną klasykę. Niekwestionowaną liderką pozostaje Zofia. Na drugie miejsca wskoczyła Zuza, która przegoniła Maję. Nowością w topce jest Emilia. Oto najpopularniejsze imiona dla dziewczynek nadawane w drugiej połowie 2025 roku:
- Zofia
- Zuzanna
- Maja
- Laura
- Hanna
- Julia
- Oliwia
- Pola
- Alicja
- Emilia
Wśród imion męskich również widać stabilizację. Nikodem wciąż jest uwielbiany przez rodziców i otwiera zestawienie. Warto zwrócić uwagę na awans Leona, który wskoczył na podium, wyprzedzając Jana. Tak prezentuje się męska pierwsza dziesiątka:
- Nikodem
- Antoni
- Leon
- Jan
- Aleksander
- Franciszek
- Ignacy
- Stanisław
- Jakub
- Mikołaj
Ministerstwo Cyfryzacji wymieniło też oryginalne imiona zdobywające popularność w końcówce 2025 roku. Wśród dziewczynek pojawiają się takie perełki jak Blanka (1235), Mia (1013), Jaśmina (964), Liwia (656), Aurora (192), Florentyna (140), Alisa (131), Solomiia (123).
Z kolei rodzice chłopców decydujący się na nieszablonowe wybory, stawiają na imiona takie jak Liam (317), Nataniel (198), Matvii (195), Samuel (169), Damir (147), Aron (94), Makar (86). Popularność tych imion często wiąże się z trendami popkulturowymi, filmami i serialami.
Nie słabnie też tradycja nadawania drugiego imienia. Tutaj króluje przywiązanie do tradycji. U chłopców najczęściej pojawia się Jan, Piotr i Józef, a u dziewczynek Maria, Anna i oczywiście Zofia.