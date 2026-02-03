Najpopularniejsze imiona w 2025 roku. Fot. shutterstock

Wybór imienia dla nowo narodzonego dziecka nie jest łatwy. Przed taką decyzją stanęło w tamtym roku wielu rodziców. Jakie imiona cieszyły się największą popularnością? Ministerstwo Cyfryzacji pokazało nowe dane. Numer jeden wśród dziewczynek zaskakuje. Do łask wróciło imię popularne w przeszłości.

Imiona, które w danym roku przewijają się najczęściej, odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Jeszcze niedawno o tych, które teraz królują, nie słyszeliśmy tak często. Spoglądając na nowy ranking imion najchętniej wybieranych w drugiej połowie 2025 roku, który właśnie opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji, muszę przyznać, że nie brakuje zaskoczeń.

Analiza danych pokazuje, że Polacy stawiają na klasykę z nutą nowoczesności. Liderką roku pozostaje Zofia. Imię żeńskie pochodzenia greckiego, wywodzące się od słowa "sophía", oznaczającego "mądrość" i powiązane z cnotami wiary, nadziei i miłości. Choć to imię popularne w przeszłości, to okazuje się, że teraz wróciło.

TOP 10 imion dziewczynek najczęściej nadawanych w Polsce w II połowie 2025 roku

(liczba oznacza, ile dzieci otrzymało takie imię)

Zofia – 4415 Zuzanna – 3881 Maja – 3873 Laura – 3821 Hanna – 3452 Julia – 3207 Oliwia – 3067 Pola – 2812 Alicja – 2788 Emilia – 2556

Wśród chłopców Nikodem utrzymuje pierwsze miejsce. Tuż za nim są Antoni i Leon, który awansował z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana.

Top 10 imion chłopców najczęściej nadawanych w II połowie 2025 roku

Nikodem – 5772 Antoni – 5253 Leon – 5079 (skok z miejsca 4.) Jan – 5054 (spadek z miejsca 3.) Aleksander – 4687 Franciszek – 4548 Ignacy – 4222 Stanisław – 3554 Jakub – 3386 Mikołaj – 3215

Nie wszyscy rodzice podążali za trendami i wybierali imiona rzadziej spotykane, np. dla dziewczynek: Blanka (1235), Mia (1013), Jaśmina (964), Liwia (656), Aurora (192), Florentyna (140), Alisa (131), Solomiia (123); a dla chłopców: Liam (317), Nataniel (198), Matvii (195), Samuel (169), Damir (147), Aron (94).

Ostatnio zapytaliśmy też sztuczną inteligencję, jakich imion raczej unikać przy nadawaniu ich nowo narodzonym chłopcom. Przeanalizowaliśmy odpowiedzi Chata GPT od firmy OpenAI oraz Gemini – asystenta AI od Google. Barnaba, Pelagiusz, Napoleon – to tylko kilka z nich. O tym, dlaczego akurat te zostały wymienione, pisaliśmy więcej tutaj.