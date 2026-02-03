Wybór imienia dla nowo narodzonego dziecka nie jest łatwy. Przed taką decyzją stanęło w tamtym roku wielu rodziców. Jakie imiona cieszyły się największą popularnością? Ministerstwo Cyfryzacji pokazało nowe dane. Numer jeden wśród dziewczynek zaskakuje. Do łask wróciło imię popularne w przeszłości.
Imiona, które w danym roku przewijają się najczęściej, odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Jeszcze niedawno o tych, które teraz królują, nie słyszeliśmy tak często. Spoglądając na nowy ranking imion najchętniej wybieranych w drugiej połowie 2025 roku, który właśnie opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji, muszę przyznać, że nie brakuje zaskoczeń.
Analiza danych pokazuje, że Polacy stawiają na klasykę z nutą nowoczesności. Liderką roku pozostaje Zofia. Imię żeńskie pochodzenia greckiego, wywodzące się od słowa "sophía", oznaczającego "mądrość" i powiązane z cnotami wiary, nadziei i miłości. Choć to imię popularne w przeszłości, to okazuje się, że teraz wróciło.
TOP 10 imion dziewczynek najczęściej nadawanych w Polsce w II połowie 2025 roku
(liczba oznacza, ile dzieci otrzymało takie imię)
- Zofia – 4415
- Zuzanna – 3881
- Maja – 3873
- Laura – 3821
- Hanna – 3452
- Julia – 3207
- Oliwia – 3067
- Pola – 2812
- Alicja – 2788
- Emilia – 2556
Wśród chłopców Nikodem utrzymuje pierwsze miejsce. Tuż za nim są Antoni i Leon, który awansował z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana.
Top 10 imion chłopców najczęściej nadawanych w II połowie 2025 roku
- Nikodem – 5772
- Antoni – 5253
- Leon – 5079 (skok z miejsca 4.)
- Jan – 5054 (spadek z miejsca 3.)
- Aleksander – 4687
- Franciszek – 4548
- Ignacy – 4222
- Stanisław – 3554
- Jakub – 3386
- Mikołaj – 3215
Nie wszyscy rodzice podążali za trendami i wybierali imiona rzadziej spotykane, np. dla dziewczynek: Blanka (1235), Mia (1013), Jaśmina (964), Liwia (656), Aurora (192), Florentyna (140), Alisa (131), Solomiia (123); a dla chłopców: Liam (317), Nataniel (198), Matvii (195), Samuel (169), Damir (147), Aron (94).
Ostatnio zapytaliśmy też sztuczną inteligencję, jakich imion raczej unikać przy nadawaniu ich nowo narodzonym chłopcom. Przeanalizowaliśmy odpowiedzi Chata GPT od firmy OpenAI oraz Gemini – asystenta AI od Google. Barnaba, Pelagiusz, Napoleon – to tylko kilka z nich. O tym, dlaczego akurat te zostały wymienione, pisaliśmy więcej tutaj.
