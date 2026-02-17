Data pogrzebu Edwarda Lindego-Lubaszenki
Podano datę pogrzebu Edwarda Lindego-Lubaszenki Wikimedia Commons, Fryta 73 from Strzegom, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

Edward Linde-Lubaszenko zmarł 8 lutego 2026 roku. Legendarny aktor miał 86 lat. Jego najbliżsi poinformowali właśnie o szczegółach pogrzebu. Córka Lindego-Lubaszenki, Beata Chyczewska, opublikowała w sieci nekrolog z datą i miejscem ostatniego pożegnania artysty.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Edward Linde-Lubaszenko zmarł 8 lutego, pozostawiając pogrążonych w żałobie najbliższych. Wiadomość zasmuciła przedstawicieli środowisk kultury, a także fanów jednego z najwybitniejszych polskich aktorów.

Już wcześniej informowano o pierwszych ustaleniach dotyczących pogrzebu Lindego-Lubaszenki. W naTemat.pl opisywaliśmy, że uroczystość będzie mieć charakter państwowy, a wybitny artysta zostanie pożegnany z honorami. Teraz podano również datę i miejsce ostatniego pożegnania, które jak dotychczas pozostawały niewiadomą.

Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb Edwarda Lindego-Lubaszenki?

Córka artysty, Beata Chyczewska, opublikowała w sieci nekrolog. Dowiadujemy się z niego, że pogrzeb Edwarda Lindego-Lubaszenki odbędzie się we wtorek 24 lutego. Msza święta żałobna rozpocznie się o godz. 11:00. Zostanie ona odprawiona w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie, przy Placu Teatralnym 18. Następnie zebrani odprowadzą artystę na miejsce spoczynku na Powązkach Wojskowych.

Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał "Faktowi", że Edward Linde-Lubaszenko zostanie pochowany w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach.

Przypomnijmy, że uroczystości o charakterze państwowym zarezerwowane są dla osób szczególnie zasłużonych dla kraju, w tym najważniejszych polityków, artystów, uczonych i sportowców. Taka ceremonia to symboliczne uhonorowanie zasług zmarłego dla kraju. Pogrzeby państwowe często odbywają się przy wojskowej asyście honorowej, uczestniczą w nich bliscy zmarłego oraz przedstawiciele władz państwowych i duchowieństwa.

Zobacz także

logo
Szczere wyznanie Olafa Lubaszenki. Ujawnił, jak na jego zdrowiu odbiła się otyłość
logo
Lubaszenko pochwalił się ogromną liczbą romansów. To był moment, gdy sięgnęliśmy po kalkulator
logo
Lubaszenko przeszedł ciężką operację. "Trzymajcie proszę kciuki"
logo
Olaf Lubaszenko ujawnił, jak walczył z depresją. Padły przejmujące słowa

Śmierć i nowe życie w rodzinie Lindego-Lubaszenki

Zaledwie cztery dni po śmierci Edwarda Lindego-Lubaszenki jego córka, Beata Chyczewska (również aktorka), opublikowała w sieci zdjęcie dłoni noworodka, informując w ten sposób o narodzinach syna. "12.02.2026 przyszedł na świat nasz syn Julian Edward Chyczewski. Jesteśmy razem" – napisała pod fotografią.

Drugie z imion, które otrzymał wnuk Edwarda Lindego-Lubaszenki, wyraźnie nawiązuje do jego zmarłego dziadka. Niestety, wybitnemu aktorowi nie było dane poznać nowego członka rodziny. Córka artysty z czwartego małżeństwa ma już starszą córkę, o czym wspominał on niegdyś w wywiadzie.