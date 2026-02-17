Podano datę pogrzebu Edwarda Lindego-Lubaszenki Wikimedia Commons, Fryta 73 from Strzegom, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

Edward Linde-Lubaszenko zmarł 8 lutego 2026 roku. Legendarny aktor miał 86 lat. Jego najbliżsi poinformowali właśnie o szczegółach pogrzebu. Córka Lindego-Lubaszenki, Beata Chyczewska, opublikowała w sieci nekrolog z datą i miejscem ostatniego pożegnania artysty.

Edward Linde-Lubaszenko zmarł 8 lutego, pozostawiając pogrążonych w żałobie najbliższych. Wiadomość zasmuciła przedstawicieli środowisk kultury, a także fanów jednego z najwybitniejszych polskich aktorów.

Już wcześniej informowano o pierwszych ustaleniach dotyczących pogrzebu Lindego-Lubaszenki. W naTemat.pl opisywaliśmy, że uroczystość będzie mieć charakter państwowy, a wybitny artysta zostanie pożegnany z honorami. Teraz podano również datę i miejsce ostatniego pożegnania, które jak dotychczas pozostawały niewiadomą.

Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb Edwarda Lindego-Lubaszenki?

Córka artysty, Beata Chyczewska, opublikowała w sieci nekrolog. Dowiadujemy się z niego, że pogrzeb Edwarda Lindego-Lubaszenki odbędzie się we wtorek 24 lutego. Msza święta żałobna rozpocznie się o godz. 11:00. Zostanie ona odprawiona w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie, przy Placu Teatralnym 18. Następnie zebrani odprowadzą artystę na miejsce spoczynku na Powązkach Wojskowych.

Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał "Faktowi", że Edward Linde-Lubaszenko zostanie pochowany w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach.

Przypomnijmy, że uroczystości o charakterze państwowym zarezerwowane są dla osób szczególnie zasłużonych dla kraju, w tym najważniejszych polityków, artystów, uczonych i sportowców. Taka ceremonia to symboliczne uhonorowanie zasług zmarłego dla kraju. Pogrzeby państwowe często odbywają się przy wojskowej asyście honorowej, uczestniczą w nich bliscy zmarłego oraz przedstawiciele władz państwowych i duchowieństwa.

Śmierć i nowe życie w rodzinie Lindego-Lubaszenki

Zaledwie cztery dni po śmierci Edwarda Lindego-Lubaszenki jego córka, Beata Chyczewska (również aktorka), opublikowała w sieci zdjęcie dłoni noworodka, informując w ten sposób o narodzinach syna. "12.02.2026 przyszedł na świat nasz syn Julian Edward Chyczewski. Jesteśmy razem" – napisała pod fotografią.

