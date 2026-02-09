Edward Linde-Lubaszenko nie żyje. Aktor miał 86 lat Kadr z filmu "Futro z misia"

Edward Linde-Lubaszenko nie żyje. Wybitny polski aktor oraz reżyser zmarł 8 lutego 2026 roku w Krakowie. Odszedł w wieku 86 lat.

Edward Linde-Lubaszenko był znanym i cenionym aktorem teatralnym i filmowym. Widzowie kojarzą go z ról m.in. kapitana Stopczyka w "Psach" i Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina w "Poranku kojota". Ostatni raz na scenie pojawił się 21 września 2025 w Teatrze Narodowym w Warszawie, gdzie wcielił się w Stańczyka w "Weselu". 15 grudnia poinformował o zakończeniu kariery.

Zmarł Edward Linde-Lubaszenko. Miał 86 lat

Olaf Lubaszenko, syn zmarłego, dodał na Instagramie krótki, ale bardzo wymowny i wzruszający post. "Żegnaj, Tato" – napisał.

Informację o stracie przekazał również Narodowy Stary Teatr w Krakowie, z którym aktor był związany przez ponad 50 lat. Instytucja podkreśla jego ogromną inteligencję sceniczną oraz unikalny kunszt.

"Dotarła do nas rozdzierająca serce wiadomość o śmierci Edwarda Linde-Lubaszenki. Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych i filmowych, którego artystyczna obecność przez ponad pięć dekad uświetniała polską scenę" – poinformowali przedstawiciele krakowskiej sceny.

Dorobek artystyczny Edwarda Linde-Lubaszenki. Gdzie grał?

Urodził się 23 sierpnia 1939 w Białymstoku. Porzucił studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Został cenionym profesorem sztuk teatralnych i wychowawcą wielu pokoleń młodych artystów.

Jego artystyczny dorobek to ponad 70 filmów i 110 spektakli. Popularność przyniosły mu role w filmach takich jak "Psy", "Róża", "Kroll", "Lista Schindlera", a także w komediach reżyserowanych przez swojego syna Olafa: "Poranek kojota", "Sztos", "Chłopaki nie płaczą" i "E=mc2". Na scenie kreował niezapomniane postaci w "Wyzwoleniu", "Procesie" czy wspomnianym "Weselu".

