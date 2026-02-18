Henry Cavill w spin-offie "Gry o tron"? Kilka słów, które dały fanom nadzieję

Te słowa Dextera Sola Ansella z "Rycerza Siedmiu Królestw" dały fanom nadzieję na pojawienie się Henry'ego Cavilla w Westeros Fot. materiał prasowy; kadr z serialu "Wiedźmin"

Dexter Sol Ansell z serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" w jednym z wywiadów wspomniał o Henrym Cavillu, co wielu fanów twórczości George'a R.R. Martina potraktowało jako sugestię, że dawny odtwórca Geralta z Rivii dołączy do telewizyjnego uniwersum "Gry o tron". Peter Claffey musiał tłumaczyć się ze słów młodszego kolegi.

Część miłośników Westeros od dawna marzy o tym, by Henry Cavill zagrał w adaptacji prozy George'a R.R. Martina. Najpierw fani widzieli go w roli Aegona Zdobywcy, pierwszego króla zasiadającego na Żelaznym Tronie, który pod swoimi rządami zjednoczył sześć z siedmiu królestw Westeros, a teraz obsadzają go jako Daemona I Blackfyre'a. Wszystko z powodu październikowego wywiadu gwiazdorów "Rycerza Siedmiu Królestw".

Henry Cavill w "Rycerzu Siedmiu Królestw"? Gwiazdor serialu dał fanom nadzieję

W wywiadzie udzielonym podczas zeszłorocznego New York Comic Conu Peter Claffey i Dexter Sol Ansell dyskutowali o podobieństwie "Rycerza Siedmiu Królestw" do "Wiedźmina" Netflixa. W trakcie rozmowy odtwórca roli Jaja (Aegona V Targaryena) zwrócił się z pytaniem do starszego kolegi po fachu, czy może powiedzieć dziennikarzom coś konkretnego na temat Henry'ego Cavilla. Serialowy Dunk gwałtownie zareagował na słowa towarzysza, sugerując reporterom, że "niczego nie słyszeli".

Później Claffey zamieścił w mediach społecznościowych krótki wpis wyjaśniający całą sytuację, jaka miała miejsce na nowojorskim konwencie. "Dla jasności: to, o czym Dex mówił w wywiadzie, nie miało nic wspólnego z pojawieniem się Henry'ego Cavilla w serialu ani w uniwersum 'Gry o Tron' (a chciałbym). To było kompletne nieporozumienie" – mogliśmy przeczytać na Instagramie.

Przypomnijmy, że Daemon Blackfyre był bękartem Aegona IV Targaryena, który w pierwszym buncie Blackfyre'ów walczył o Żelazny Tron ze swoim przyrodnim bratem Daeronem II Targaryenem.

Będzie jeszcze więcej sezonów "Rycerza Siedmiu Królestw"?

W wywiadzie z portalem The National showrunner "Rycerza Siedmiu Królestw" Ira Park wyjawił, że George R.R. Martin wręczył ekipie filmowej niepublikowane nigdy dotąd materiały z Westeros. – Podzielił się ze mną około 10-12 konspektami książek i opowiadań, które przedstawiają historię całego życia Dunka oraz Jaja – wyjaśnił twórca.