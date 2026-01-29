Nowe zdjęcia Cavilla w "Nieśmiertelnym". Bliżej im do "Johna Wicka" niż hitu lat 80.

Henry Cavill pokazał zdjęcia z remake'u "Nieśmiertelnego". Tak wygląda jako Connor MacLeod Fot. materiał prasowy

Fani "Nieśmiertelnego" doczekali się pierwszych zdjęć z planu remake'u. Przedstawiają one Henry'ego Cavilla w roli kultowego Connora MacLeoda. Na pierwszy rzut oka fotosy przypominają raczej kadr z "Johna Wicka". Nic w tym dziwnego, skoro reżyserią filmu zajmuje się Chad Stahelski.

"Nieśmiertelny" ("Highlander") opowiada historię Connora MacLeoda, szkockiego szermierza, który odkrywa, że należy do klanu nieśmiertelnych istot. Da się je zabić wyłącznie poprzez ścięcie głowy. W oryginalnym filmie w głównych rolach wystąpili Christopher Lambert ("Greystoke: Legenda Tarzana, władcy małp"), Sean Connery ("Twierdza") i Clancy Brown ("Skazani na Shawshank").

Dekadę temu media branżowe obiegła wieść, że za kamerą remake'u hitu lat 80. stanie Chad Stahelski, który w 2014 roku nakręcił film akcji neo-noir "John Wick". W roli protagonisty obsadzono ostatecznie Henry'ego Cavilla, dawnego odtwórcę Geralta z Rivii w serialu "Wiedźmin" Netflixa.

Pierwsze zdjęcia z remake'u "Nieśmiertelnego". Oto Henry Cavill jako Connor MacLeod

Pod koniec stycznia Henry Cavill opublikował na Instagramie dwa zdjęcia z planu "Nieśmiertelnego", na których pierwszy raz widzimy go w kreacji Connora MacLeoda. Jeden z fotosów ukazuje postać w czasach współczesnych, a drugi w XVI wieku.

"To była dla mnie niesamowita przygoda, o której opowiem wam więcej we właściwym czasie. [...] Mam nadzieję, że wam się spodoba" – napisał brytyjski aktor za pośrednictwem mediów społecznościowych. W niecałą dobę post gwiazdora zebrał prawie 1,5 mln polubień. W komentarzach na Instagramie przeważa zachwyt, za to na portalu X (dawnym Twitterze) znajdziemy więcej opinii wyrażających niezadowolenie w związku z zapowiedzianym remakem.

Przypomnijmy, że na ekranie Cavillowi będzie towarzyszył Russell Crowe. Laureat Oscara za "Gladiatora" wcieli się w starożytnego mentora Connora – Juana Sáncheza Villa-Lobos Ramíreza. Przeciwnika wojownika z Highlandów – Kurgana – zagra Dave Bautista, gwiazdor "Strażników Galaktyki" Jamesa Gunna i "Diuny" Denisa Villeneuve'a.

W obsadzie remake'u "Nieśmiertelnego" znaleźli się również Karen Gillan ("Doktor Who"), Marisa Abela ("Branża"), Jeremy Irons ("Lolita"), Djimon Hounsou ("Krwawy diament"), wrestler Drew McIntyre, Max Zhang ("Mistrz Z: W cieniu Ip Mana") i Kevin McKidd ("Rzym").

