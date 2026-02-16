Śmierć uwielbianej postaci w 5. odcinku "Rycerza Siedmiu Królestw" Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

Za nami przedostatni odcinek "Rycerza Siedmiu Królestw", który bardzo zasmucił widzów. Wszystko z powodu śmierci uwielbianej postaci. Fani opowiadań o Dunku i Jaju spodziewali się jej od dłuższego czasu.

"Rycerz Siedmiu Królestw" na podstawie opowiadań George'a R.R. Martina zabiera widzów do czasów między wojną domową zwaną Tańcem Smoków a narodzinami Daenerys Targaryen. Fabuła śledzi losy błędnego rycerza imieniem Dunk, który w drodze na turniej rycerski na łąkach Ashford poznaje Jajo, chłopca pragnącego zostać jego giermkiem.

W połowie sezonu Dunk dowiedział się, że towarzyszące mu dziecko to tak naprawdę Aegon V Targaryen. Przed odkryciem prawdziwej tożsamości Jaja rycerz wdał się w bójkę z Aerionem Targaryenem, starszym bratem giermka. Protagonista został następnie oskarżony o porwanie małego księcia. Chcąc ratować własną skórę, zażądał więc honorowego pojedynku.

Aerion skorzystał jednak z rzadko stosowanego prawa i zaproponował Próbę Siedmiu, zmuszając Dunka do znalezienia sześciu rycerzy, którzy staną u jego boku w walce przeciwko księciu i jego świcie. Zwycięstwo jednej drużyny oznacza łaskę bogów i tym samym oczyszczenie z zarzutów.

Peter Claffey i Finn Bennett w serialu "Rycerz Siedmiu Królestw". Fot. materiał prasowy

Z początku w drużynie czempionów Dunka znaleźli się ser Lyonel Baratheon, Humfrey Hardyng, Humfrey Beesbury, Robyn Rhysling i świeżo pasowany na rycerza Raymun Fossoway. Tuż przed rozpoczęciem walki swoje wsparcie oskarżonemu bohaterowi zadeklarował Baelor Targaryen, syn króla Daerona II i dziedzic Żelaznego Tronu.

W 5. odcinku zatytułowanym "W imię Matki" widzimy, jak brutalna jest Próba Siedmiu. Dunk zostaje ranny tyle razy, że powinien od razu paść na arenie. Na szczęście w ostatniej chwili niepokonany rycerz podnosi się z ziemi, dotkliwie bije Aeriona i nakłania go do przerwania walki.

Sam Spruell i Bertie Carvel w serialu "Rycerz Siedmiu Królestw". Fot. materiał prasowy

Po zejściu z areny poturbowany Dunk spotyka się z Baelorem, który nie jest w stanie samodzielnie zdjąć z siebie hełmu. W pozbyciu się ciężaru z głowy pomaga mu Raymun. Niestety chwilę później dziedzic Żelaznego Tronu pada martwy, gdyż morgensztern jego brata Maekara Targaryena, który reprezentował drużynę Aeriona, zmiażdżył mu kość potyliczną.

"Dzisiaj chyba wszyscy płaczemy z powodu śmierci Baelora, prawda?" – czytamy w komentarzach fanów "Rycerza Siedmiu Królestw" na TikToku. "Maekar przypadkowo zabił swojego brata Baelora, gdy próbował ratować własnego syna. Ta rodzina naprawdę jest skazana na zagładę" – skomentował jeden z internautów na portalu X (dawnym Twitterze).