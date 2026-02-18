Hennig-Kloska i wpis, który źle się zestarzał. Fot. flickr.com / Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Paulina Hennig-Kloska odeszła z Polski 2050 i razem z grupą posłów oraz senatorów z tego ugrupowania ogłosiła, że utworzy nowy klub. W sieci jest jednak pewien archiwalny wpis minister klimatu, który źle się zestarzał. Przed laty, gdy przechodziła z klubu KO i Nowoczesnej do projektu Szymona Hołowni, Joanna Scheuring-Wielgus coś jej wytknęła. Teraz ta publikacja nabiera nowego wymiaru.

REKLAMA

Polska 2050 trzęsie się w posadach. Po wyborach na przewodniczącą partii, które przegrała Hennig-Kloska, a wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z ugrupowania zaczęli odchodzić kolejni członkowie.

18 lutego ci sami posłowie i senatorowie z Hennig-Kloską na czele ogłosili utworzenie nowej partii, która będzie nazywać się Centrum. – Bo centrum to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, w którym wypracowują dobre kompromisy i odnoszą sukcesy – oświadczyła ministra.

Hennig-Kloska i wpis sprzed lat, gdy przechodziła do Polski 2050

Dziś zgodnie z zasadą "w Internecie nic nie ginie" wracamy do pewnej archiwalnej wymiany postów między Henning-Kloską a Joanną Scheuring-Wielgus (Nowa Lewica), która źle się zestarzała dla pierwszej z wymienionych polityczek. Był rok 2021 i Henning-Kloska świeżo pożegnała się z KO i Nowoczesną, aby następnie przystąpić do projektu Szymona Hołowni, czyli Polski 2050.

REKLAMA

"Zdradziła Ryszarda Petru. Zdradziła Adama Szłapkę. Zdradzi Hołownię. Cała Paulina" – stwierdziła Scheuring-Wielgus. Na co sama zainteresowana odpowiedziała: "Właśnie takiej polityki mam dość. Pisania czegoś i mówienia tylko po to, by zaistnieć w mediach, zwrócić na siebie uwagę. Pozdrawiam Ciebie Joanno wracam do ważnych spraw".

Fot. screen X

Dodajmy, że po rozłamie w Polsce 2050 głos zabrał też sam Szymon Hołownia. – Czuję się oszukany przez Paulinę Hennig-Kloskę. Uważam, że na oszustwie i na tego rodzaju zachowaniach, na zdradach nie buduje się obecności politycznej – ocenił.

REKLAMA

Nie krył też żalu, wspominając, że kiedy trzeba było bronić teki ministra dla Hennig-Kloski, stał za nią murem. – Paulina Hennig-Kloska jest ministrem, którego wielokrotnie broniłem wobec koalicjantów, którzy przy różnych kryzysach, które miała, mieli wątpliwości co do tego, czy powinna kontynuować swoją misję – twierdził.