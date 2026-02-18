To koniec Polski 2050? Posłowie i senatorowie odchodzą
Fala odejść z Polski 2050 Fot. Zrzut ekranu / YouTube / TVP Info

Polska 2050 Szymona Hołowni jest w kompletnej rozsypce. Grupa posłów i senatorów z Pauliną Hennig-Kloską na czele ogłosiła, że odchodzi z ugrupowania i zamierza utworzyć nowy klub parlamentarny. Jak poinformowano, na liście znajduje się 18 nazwisk.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Polska 2050 trzęsie się w posadach. Dotychczasowe odejścia okazały się nie być ostatnimi, o czym już wczoraj mówiła Aleksandra Leo, która w Tok FM wspominała, że "na trzech osobach lista może się nie zakończyć". Jej słowa były prorocze: dziś, 18 lutego, grupa parlamentarzystów związana dotychczas z partią ogłosiła decyzję o odejściu i utworzeniu nowego klubu parlamentarnego.

Odejścia z Polski 2050 i nowy klub parlamentarny

Grupa parlamentarzystów właśnie ogłosiła odejście. W trakcie konferencji prasowej w Sejmie Paulina Hennig-Kloska przekazała:

– Szanowni państwo, podjęliśmy właśnie decyzję, że chcemy utworzyć klub parlamentarny, w którym odzyskamy przestrzeń do pracy i realizacji naszych postulatów, które składaliśmy w trakcie kampanii w 2023 roku. To jest oczywiście niezwykle trudna dla nas decyzja, ale nie widzimy przestrzeni do realizacji tych postulatów w obecnym ugrupowaniu (...). Kiedy gratulowałam Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz po wygranych wyborach, stając obok niej ramię w ramię, powiedziałam, że po czynach nas poznają (...).

Nowy klub parlamentarny będzie się nazywał Centrum.

Zobacz także

logo
Joanna Mucha odchodzi z Polski 2050. Kilka zdań gorzkiego podsumowania
logo
Kukiz bezlitośnie diagnozuje Hołownię. Jedno porównanie wiele mówi o Polsce 2050
logo
Paweł Zalewski z Polski 2050 też odchodzi. Partia już kompletnie się sypie
logo
Polska 2050 dalej się kurczy. Teraz sami chcą wyrzucić swojego posła
logo
Polska 2050 w kompletnej rozsypce. Po słowach Leo nie ma już wątpliwości
logo
Radwan-Röhrenschef też odchodzi z Polski 2050. Jej tłumaczenie coś przypomina

Posłowie i senatorowie odchodzą z Polski 2050. Nie szczędzą gorzkich słów

Wśród posłów i senatorów, którzy zdecydowali się na odejście z Polski 2050, są m.in. Aleksandra Leo, Ryszard Petru czy Paulina Hennig-Kloska. Ta ostatnia rywalizowała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz w wyborach na szefa partii, której liderem wcześniej był Szymon Hołownia.

Paulina Hennig-Kloska ostro skrytykowała to, co działo się podczas Rady Krajowej partii, mówiąc o "jednoosobowym decydowaniu" przez przewodniczącą. Na podobne problemy uwagę wskazywali pozostali byli członkowie ugrupowania. Aleksandra Leo zaznaczyła, że w nowym klubie parlamentarnym Centrum "nie będzie równych i równiejszych".

– Klub parlamentarny Centrum to miejsce, gdzie każdy będzie szanowany, gdzie nie będzie osób równych i równiejszych, gdzie nie będzie podziału, który mieliśmy, na tych lepszych – którzy przyszli wcześniej – i tych gorszych, którzy dołączyli później, nie daj Boże z innej partii politycznej. To wreszcie miejsce, gdzie przewodniczący nie będzie zasłaniał się regulaminem, nie będzie łamał regulaminu, nie będzie chował się za uchwałą powołaną "na szybko" w nocy (...).

Kto odchodzi z Polski 2050? Pełna lista

Posłanka Barbara Oliwiecka przekazała pełną listę osób, które odchodzą z Polski 2050 i stworzą nowy klub parlamentarny. Jak donosi serwis TVN24, to posłowie i posłanki:

  • Elżbieta Burczyńska,
  • Żaneta Cwalina-Śliwowska,
  • Sławomir Ćwik,
  • Paulina Hennig-Kloska,
  • Rafał Kasprzyk,
  • Rafał Komarewicz,
  • Aleksandra Leo,
  • Barbara Okula,
  • Barbara Oliwiecka,
  • Norbert Pietrykowski,
  • Ryszard Petru,
  • Marcin Skonieczka,
  • Mirosław Suchoń,
  • Ewa Szymanowska,
  • Izabela Bodnar.

    • Senatorowie to natomiast Grzegorz Fedorowicz, Piotr Masłowski i Jacek Trela. Do nowego klubu ma też należeć Michał Kobosko, który wcześniej ogłosił odejście.