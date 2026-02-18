Fala odejść z Polski 2050 Fot. Zrzut ekranu / YouTube / TVP Info

Polska 2050 Szymona Hołowni jest w kompletnej rozsypce. Grupa posłów i senatorów z Pauliną Hennig-Kloską na czele ogłosiła, że odchodzi z ugrupowania i zamierza utworzyć nowy klub parlamentarny. Jak poinformowano, na liście znajduje się 18 nazwisk.

Polska 2050 trzęsie się w posadach. Dotychczasowe odejścia okazały się nie być ostatnimi, o czym już wczoraj mówiła Aleksandra Leo, która w Tok FM wspominała, że "na trzech osobach lista może się nie zakończyć". Jej słowa były prorocze: dziś, 18 lutego, grupa parlamentarzystów związana dotychczas z partią ogłosiła decyzję o odejściu i utworzeniu nowego klubu parlamentarnego.

Odejścia z Polski 2050 i nowy klub parlamentarny

Grupa parlamentarzystów właśnie ogłosiła odejście. W trakcie konferencji prasowej w Sejmie Paulina Hennig-Kloska przekazała:

– Szanowni państwo, podjęliśmy właśnie decyzję, że chcemy utworzyć klub parlamentarny, w którym odzyskamy przestrzeń do pracy i realizacji naszych postulatów, które składaliśmy w trakcie kampanii w 2023 roku. To jest oczywiście niezwykle trudna dla nas decyzja, ale nie widzimy przestrzeni do realizacji tych postulatów w obecnym ugrupowaniu (...). Kiedy gratulowałam Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz po wygranych wyborach, stając obok niej ramię w ramię, powiedziałam, że po czynach nas poznają (...).

Nowy klub parlamentarny będzie się nazywał Centrum.

Posłowie i senatorowie odchodzą z Polski 2050. Nie szczędzą gorzkich słów

Wśród posłów i senatorów, którzy zdecydowali się na odejście z Polski 2050, są m.in. Aleksandra Leo, Ryszard Petru czy Paulina Hennig-Kloska. Ta ostatnia rywalizowała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz w wyborach na szefa partii, której liderem wcześniej był Szymon Hołownia.

Paulina Hennig-Kloska ostro skrytykowała to, co działo się podczas Rady Krajowej partii, mówiąc o "jednoosobowym decydowaniu" przez przewodniczącą. Na podobne problemy uwagę wskazywali pozostali byli członkowie ugrupowania. Aleksandra Leo zaznaczyła, że w nowym klubie parlamentarnym Centrum "nie będzie równych i równiejszych".

– Klub parlamentarny Centrum to miejsce, gdzie każdy będzie szanowany, gdzie nie będzie osób równych i równiejszych, gdzie nie będzie podziału, który mieliśmy, na tych lepszych – którzy przyszli wcześniej – i tych gorszych, którzy dołączyli później, nie daj Boże z innej partii politycznej. To wreszcie miejsce, gdzie przewodniczący nie będzie zasłaniał się regulaminem, nie będzie łamał regulaminu, nie będzie chował się za uchwałą powołaną "na szybko" w nocy (...).

Kto odchodzi z Polski 2050? Pełna lista

Posłanka Barbara Oliwiecka przekazała pełną listę osób, które odchodzą z Polski 2050 i stworzą nowy klub parlamentarny. Jak donosi serwis TVN24, to posłowie i posłanki:

Elżbieta Burczyńska, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Sławomir Ćwik, Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Barbara Okula, Barbara Oliwiecka, Norbert Pietrykowski, Ryszard Petru, Marcin Skonieczka, Mirosław Suchoń, Ewa Szymanowska, Izabela Bodnar.