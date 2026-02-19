Wiosenny bon turystyczny na Warmię i Mazury za chwilę rusza. Kiedy będzie go można odebrać? Fot. Agnieszka Rybkiewicz / Shutterstock

Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny będzie można zgarnąć już w przyszłym tygodniu. Jest o co walczyć, bo na najszybszych czeka nawet 500 złotych dopłaty do noclegu. Nie warto jednak czekać na sam moment startu, ale założyć konto w systemie wcześniej. Wtedy wyprzedzimy wielu chętnych, których raczej nie zabraknie.

Bon turystyczny stał się swego rodzaju urlopowym Świętym Graalem. Walka o niego jest zawsze zacięta, ponieważ pozwala zaoszczędzić kilkaset złotych na urlopie. W przypadku Podlasia wszystkie środki zniknęły w parę minut. Tym razem scenariusz zapewne się powtórzy, bo do wyboru mamy noclegi w pięknym regionie Polski, który zresztą już w zeszłym roku kusił dopłatami.

Kto może odebrać wiosenny bon turystyczny na Warmię i Mazury?

Ogólna idea bonów jest prosta i zakłada pobudzenie ruchu turystycznego w danym regionie. Warmia i Mazury stawia na pory roku mniej oblegane przez urlopowiczów. W zeszłym roku można było zgarnąć bon na jesień. Teraz przyszedł czas na upragnioną wiosnę, na którą czekają niemal wszyscy.

Dzięki bonowi będą mogli zorganizować wiosenny pobyt, skorzystać z ciekawych atrakcji turystycznych i cieszyć się wyjątkowymi doświadczeniami, jakie oferują Warmia i Mazury. Bon daje możliwość łatwiejszego i bardziej dostępnego poznawania uroków regionu – od pięknych jezior, przez zabytki, po lokalne wydarzenia i rekreację na świeżym powietrzu czy też smakowanie regionalnej kuchni. Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny

Aby wziąć udział w akcji, trzeba spełnić tylko dwa podstawowe warunki: być osobą pełnoletnią oraz założyć konto na stronie bonu. Dofinansowanie do wakacji nie jest ograniczone żadnymi progami dochodowymi. Można być też mieszkańcem tego województwa (w przypadku podlaskiego bonu trzeba było być przyjezdnym).

Ile jest dopłaty do noclegu i na co można ją wydać?

Całkowity budżet przewidziany na realizację bonów wynosi aż 2 000 000 zł brutto. Środki te zostaną podzielone na konkretne pule miesięczne, ale to właśnie marcowa i kwietniowa transza są "najtłustsze".

Fot. www.bonwarmiamazury.pl

Aby skorzystać z pieniędzy, należy zarezerwować minimum dwa noclegi. Oto konkretne kwoty wsparcia, jakie można uzyskać:

500 zł dopłaty na pobyt w hotelach o standardzie trzech, czterech lub pięciu gwiazdek. 300 zł dopłaty otrzymają turyści wybierający hotele o niższym standardzie, pensjonaty, kempingi, motele czy domki turystyczne. 300 zł dopłaty dotyczy również agroturystyki, pól biwakowych oraz kwater prywatnych.

Termin realizacji bonów obejmuje okres od 2 marca do 17 maja 2026 r. Trzeba pamiętać też o wyjątkach. Bonu nie zrealizujemy w trakcie Wielkanocy (04–06 kwietnia) oraz podczas Majówki (01–03 maja).

Najważniejsze daty wiosennego bonu. Kiedy rusza rejestracja?

Już 20 lutego kończy się proces rejestracji obiektów noclegowych. Lada dzień więc poznamy pełną listę miejsc, w których zrealizujemy kod. Najważniejsza walka rozegra się jednak w ostatni piątek miesiąca.

Warto jednak wcześniej założyć konto na stronie (bonwarmiamazury.pl), bo "tylko uczestnicy posiadający konto będą mogli wygenerować bon w dniu startu", a serwery mogą być też wtedy przeciążone.

Oto kalendarz z najważniejszymi datami dla turystów

23 lutego 2026 r., godzina 8:00 – startuje możliwość zakładania kont. Są obowiązkowe, więc warto to zrobić wcześniej, by nie tracić czasu w "godzinie zero". Zarejestrować będzie się można też 27 lutego. 27 lutego 2026 r., godzina 11:00-12:00 – startuje generowanie bonów. 27 lutego 2026 r., godzina 15:59:59 – zakończenie generowania kodów.

System działa w oparciu o zasadę "kto pierwszy, ten lepszy", aż do wyczerpania puli pieniędzy. Co jednak, jeśli spóźnimy się na główne rozdanie? Organizatorzy przygotowali nagrodę pocieszenia. Gdy skończą się środki na dopłaty kwotowe, system automatycznie zacznie przydzielać bony zniżkowe. Dają one prawo do 10 proc. rabatu na usługi noclegowe.