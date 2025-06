Podlasie może ogłosić sukces bonu turystycznego. Pieniądze zniknęły w minutę

Od dawna było wiadomo, że w niedzielę 1 czerwca zostaną rozdane kolejne pieniądze w ramach Podlaskiego Bonu Turystycznego. Pod koniec maja informowaliśmy jednak, że zasady programu uległy zmianie . Po pierwsze podwojona została kwota przeznaczonych na niego pieniędzy. Dlatego w Dzień Dziecka do rozdania było aż 1 450 000 zł. Dodatkowo do wyścigu o dopłatę do wakacji mogli włączyć się mieszkańcy Podlasia.

Trzecią zmianą było umożliwienie wygenerowania pieniędzy tylko na okres do końca wakacji. Przypomnijmy, że pierwotnie 1 czerwca miały być generowane bony turystyczne do wykorzystania od czerwca do końca roku. Ostatecznie jednak o pieniądze na wyjazdy realizowane od września do grudnia będzie można starać się 1 września.