"Rycerz Siedmiu Królestw" z aż 10 sezonami? George R.R. Martin zaszalał

"Rycerz Siedmiu Królestw" ma potencjał na wiele sezonów. George R.R. Martin dał twórcom niepublikowane dotąd materiały o Dunku i Jaju Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

Serial "Rycerz Siedmiu Królestw", który jest prequelem "Gry o tron", właśnie pojawił się w bibliotece platformy streamingowej HBO Max. Historia Dunka i Jaja ma potencjał na bardzo wiele sezonów. George R.R. Martin, autor serii książek "Pieśń lodu i ognia" podzielił się z twórcami produkcji niepublikowanymi dotąd materiałami. Ich liczba zrobi spore wrażenie na miłośnikach twórczości amerykańskiego fantasy.

REKLAMA

"Rycerz Siedmiu Królestw" trafił do oferty HBO Max w poniedziałek, 19 grudnia. Nowy serial prosto z Westeros liczy łącznie 6 odcinków (względnie krótkich, które trwają około 35 minut). Jeszcze przed premierą twórcy ogłosili, że 2. sezon prequela, który powstał na podstawie zbioru "Opowieści z Siedmiu Królestw", dostał zielone światło, a widzowie obejrzą go w 2027 roku.

"Rycerz Siedmiu Królestw". O czym jest nowy serial HBO?

Fabuła kolejnej adaptacji prozy George'a R.R. Martina skupia się na losach błędnego rycerza imieniem Dunk, który w drodze na turniej rycerski na Łące Ashford poznaje Jajo, chłopca pragnącego zostać jego giermkiem.

REKLAMA

"Do magicznego kociołka z etykietką "Pieśń lodu i ognia" twórcy miniserialu wrzucili szczyptę chansons de geste, 'Obłędnego rycerza' z Heathem Ledgerem i narracji typowej dla historii z serii "od zera do bohatera". Przyzwyczajeni do ferworu walki i politycznych gierek, na turnieju rycerskim mamy okazję trochę się pobyczyć" – czytamy w naszej recenzji nowości od HBO.

W obsadzie produkcji stworzonej przez Iry Parkera ("Nierealne") znaleźli się m.in. Peter Claffey ("Drobiazgi takie jak te"), Dexter Sol Ansell ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży"), Daniel Ings ("Lovesick"), Finn Bennett ("Wojna"), Bertie Carvel ("Harry Potter"), Sam Spruell ("Fargo") i Tanzyn Crawford ("Małe wielkie historie").

REKLAMA

Finn Bennett i Peter Claffey w serialu "Rycerz Siedmiu Królestw". Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

Będzie jeszcze więcej sezonów "Rycerza Siedmiu Królestw"?

W rozmowie z portalem The National showrunner "Rycerza Siedmiu Królestw" Ira Park powiedział, że George R.R. Martin wręczył ekipie filmowej niepublikowane nigdy dotąd materiały z Westeros. – Podzielił się ze mną około 10-12 krótkimi konspektami książek i opowiadań, które przedstawiają historię całego życia Dunka oraz Jaja – wyjaśnił twórca.

Parker podkreślił, że w tej chwili czeka na reakcję widzów na pierwszy prequel "Gry o tron" jego autorstwa. – Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba i będziemy mogli kontynuować naszą pracę. (...) Uwielbiam pisać w tym świecie, a ta historia jest wspaniała. Mam więc nadzieję, że uda nam się stworzyć ich jak najwięcej – dodał.

REKLAMA

Przypomnijmy, że pierwsza odsłona "Rycerza Siedmiu Królestw" jest adaptacją opowiadania pod tytułem "Błędny rycerz". Protagoniści serialu pojawiają się jeszcze w dwóch opublikowanych przez autora dziełach – w "Wiernym mieczu" i "Tajemniczym rycerzu".