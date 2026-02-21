Co wiemy o SAFE? Fot. naTemat.pl

Program SAFE to nie tylko kolejny unijny fundusz – to realna próba odpowiedzi Europy na rosnące zagrożenia i zmieniający się układ sił na świecie. Mówimy o setkach miliardów, które mają wzmocnić obronność, ale też o decyzjach podejmowanych pod presją czasu, polityki i strachu przed konfliktem.

W tym materiale zaglądamy za kulisy: jak naprawdę wyglądają zakupy uzbrojenia, dlaczego część systemów dopiero powstaje „na papierze” i czy Polska jest gotowa wykorzystać historyczną szansę, jaką daje SAFE. Bo choć pieniądze są ogromne, to ich efektywność zależy od jednego – czy za strategią idzie realna zdolność działania.

Jednocześnie świat nie stoi w miejscu. Konflikty testują dziś technologie w czasie rzeczywistym – od Ukrainy po Bliski Wschód, gdzie Iran coraz wyraźniej zaznacza swoją rolę. To właśnie tam widać, jak brutalnie weryfikowane są systemy obrony, logistyka i decyzje polityczne.

To nie jest rozmowa o teorii. To rozmowa o tym, czy Europa – i Polska – naprawdę budują bezpieczeństwo, czy tylko próbują nadrobić stracony czas.

