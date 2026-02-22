To tu powstaje najwyższa estakada w Polsce Fot. GDDKiA

GDDKiA właśnie pochwaliła się postępami na jednym z najbardziej imponujących placów budowy w kraju. Mowa o odcinku S19 Babica – Jawornik, gdzie drogowcy udowadniają, że zima jest dla nich niestraszna.

Największą gwiazdą tego kontraktu nie jest wcale nowy asfalt, ale estakada ES-26. Jeśli macie lęk wysokości, to lepiej nie spoglądajcie w dół, kiedy ta konstrukcja zostanie oddana do użytku. To będzie najwyższa estakada w Polsce, prawdziwy majstersztyk inżynieryjny, który rzuca wyzwanie górzystemu terenowi Podkarpacia.

Ostatnie dni na budowie to popis mostowców. Mimo kapryśnej aury, prace przygotowawcze pod kolejne etapy obiektów inżynieryjnych idą pełną parą.

Patrząc na te ogromne filary, trudno nie odnieść wrażenia, że ta część Via Carpatia to projekt, który na zawsze zmieni mapę drogową tej części Europy. To brama na południe budowana z rozmachem, którego mogliby nam pozazdrościć alpejscy sąsiedzi.

Branża mostowa blisko finału

Jeśli lubicie twarde dane, to raport z placu budowy wygląda wyjątkowo obiecująco. GDDKiA podaje konkretne wskaźniki zaawansowania robót:

Branża drogowa : 64 proc. zaawansowania. Branża mostowa : imponujące 78 proc. zaawansowania.

Oznacza to, że najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane technicznie elementy trasy są już niemal na finiszu. Kolejny etap to wykończeniówka, która przy sprzyjających warunkach wiosennych może ruszyć z kopyta. Szybkość prac na odcinku Babica – Jawornik pokazuje, że wykonawca traktuje harmonogram bardzo poważnie.

FEnIKS sypnął groszem na S19

Ale budowa to nie tylko beton i stal, to przede wszystkim gigantyczne pieniądze. I tu pojawia się kolejna dobra wiadomość. Kolejny odcinek S19 Rzeszów Południe – Babica otrzymał potężny zastrzyk gotówki z funduszy unijnych w ramach programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko).

Kwoty idą w miliardy (dofinansowanie z UE 1,5 mld zł), co gwarantuje, że prace nie staną z powodu braków w budżecie. Dzięki temu cały ciąg drogi ekspresowej S19, od Rzeszowa w stronę granicy ze Słowacją, staje się realną perspektywą, a nie tylko sennym marzeniem planistów.

Dla kogoś, kto nigdy nie jechał starą "dziewiętnastką" przez podkarpackie pagórki, może się to wydawać kolejną inwestycją lokalną. Nic bardziej mylnego.