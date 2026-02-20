Zdjęcie jest ilustracją do treści. Fot. CANARD

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) szykuje kolejny bat na tych, którzy lubią przekraczać prędkość na autostradzie A2. Właśnie trwają prace nad instalacją nowego systemu, który sprawi, że wasza noga na gazie nagle stanie się bardzo lekka. Odcinkowy pomiar prędkości na A2 pod Kołem staje się faktem.

Kierowcy podróżujący trasą A2 Poznań-Warszawa zdążyli się już przyzwyczaić do kamer między Koninem a Kołem. Teraz czas na drugi etap tego monitorowanego przedsięwzięcia. Na odcinku między węzłami Dąbie i Koło robotnicy montują właśnie charakterystyczne konstrukcje nad jezdnią. To tam zawisną żółte kamery, które nie wybaczają błędów.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości obejmie ponad 15-kilometrowy fragment trasy. To kawał drogi, na którym dotychczas wielu kierowców pozwalało sobie na znacznie więcej niż dopuszczalne 140 km/h. Teraz każda minuta powyżej limitu na lewym pasie zostanie skrupulatnie przeliczona przez algorytm.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Wielu z nas wciąż popełnia ten sam błąd: hamujemy przed kamerą, a potem rura. W przypadku systemu OPP ta technika jest równie skuteczna, co próba gaszenia pożaru benzyną.

Kamery rejestrują moment wjazdu na 15-kilometrowy odcinek i moment jego opuszczenia. System zna dokładną odległość i wie co do sekundy, w jakim czasie powinieneś ją pokonać, jadąc zgodnie z przepisami.

Jeśli na "metę" przy węźle Koło dotrzesz zbyt wcześnie, komputer bez mrugnięcia okiem wystawi ci rachunek. Średnia prędkość na autostradzie to parametr, którego nie oszukasz gwałtownym hamowaniem pod samą bramownicą. To walka z matematyką, a ta w starciu z ITD jest nieubłagana.

Mandat z A2?

Dlaczego akurat tutaj? Odcinek między Dąbiem a Kołem bywa zdradliwy, a natężenie ruchu na A2 sprawia, że każda kolizja przy prędkości rzędu 180-200 km/h kończy się tragicznie. Bezpieczeństwo na autostradzie to koronny argument drogowców, ale dla nas kierowców oznacza to jedno: koniec z tempomatem ustawionym na "ile fabryka dała".

Warto przypomnieć, że na tym fragmencie maksymalna dopuszczalna prędkość dla samochodów osobowych to 140 km/h.

Nowa instalacja to kolejny element zaciskania pętli wokół kierowców z ciężką nogą w tej części kraju. Monitoring prędkości w Wielkopolsce na A2 jest jednym z najgęstszych w Polsce. Połączenie odcinka Konin-Koło z nowym fragmentem Dąbie-Koło sprawia, że niemal cała trasa w okolicach granicy województw łódzkiego i wielkopolskiego będzie pod stałym nadzorem.