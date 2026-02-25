Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron
Rozwód Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiwa-Barona. instagram/@alekbaron, @sandrakubicka

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron rozwodzą się. Termin pierwszej rozprawy wyznaczono na środę, 25 lutego. O tym, co działo się na sądowych korytarzach, informują już media. Nerwowa atmosfera to mało powiedziane.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron rozwodzą się. W środę, 25 lutego, byli partnerzy, formalnie wciąż jeszcze będący małżeństwem, spotkali się w sądzie. Atmosferę panującą na sądowych korytarzach "Fakt" opisał jako nerwową.

Rozwód Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiwa-Barona

Pierwsza rozprawa rozwodowa Kubickiej i Barona rozpoczęła się 25 lutego o godz. 8:30. Oboje osobiście zjawili się w sądzie. "Fakt" donosi o nerwowej atmosferze na korytarzach i informuje, że o bezpieczeństwo dbały służby porządkowe (ochroniarze oraz policjanci).

Zobacz także

logo
Smutna przemowa Podsiadło na gali Empiku. Później się z tego tłumaczył
logo
Zapendowska o karierze Zalewskiego. Taka ocena z jej strony to rzadkość
logo
W show Magdy Gessler nagle pojawił się ogień. Głos zabrali poirytowani strażacy
logo
Syn Steczkowskiej sprawił narzeczonej nowy biust. Teraz "ciągle chce dotykać"

Serwis podaje, że Sandra Kubicka miała być wyraźnie poddenerwowana. "Cały czas rozmawiała ze swoimi prawnikami i była pobudzona" – czytamy. Dodajmy, że według informacji Pudelka modelka miała złożyć pozew o rozwód w listopadzie 2025 roku.

Wygląda na to, że rozwód Aleksandra Milwiwa-Barona i Sandry Kubickiej nie zakończy się na jednej rozprawie. Byli partnerzy muszą porozumieć się w sprawie opieki nad wspólnym synem Leonardem oraz w kwestiach majątkowych.

W sądzie obecny był reporter Pudelka. Z jego relacji wynika, że Baron przybył do sądu z prywatną ochroną, a chwilę później na miejscu zjawiła się też Sandra Kubicka. Modelka i muzyk mieli oddalić się od reszty zgromadzonych przed salą, a w pewnym momencie mężczyzna miał zwrócić się do swojej jeszcze żony: "Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą!". Tuż przed rozprawą modelka miała negocjować z prawnikami, a ochrona pilnować, by nikt do niej nie podchodził.

Pudelek donosi, że Kubicka i Baron mieli opuścić salę sądową już po piętnastu minutach. "Na twarzy modelki malowało się wyraźne niezadowolenie, znów podniosła głos" – przekazuje medium. Zgodnie z relacją reportera celebryckiej pary nie wezwano na ogłoszenie wyroku ani nie wyznaczono jeszcze terminu nowej rozprawy, a prawniczka muzyka miała powiedzieć na sądowym korytarzu, że "sprawa jest wciąż w toku".

Małżeństwo Kubickiej i Barona już wcześniej przechodziło trudne chwile

Przypomnijmy, że o problemach w związku Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiwa-Barona media rozpisywały się już wcześniej. Modelka w marcu 2025 roku informowała o złożeniu pozwu rozwodowego. Później jednak para była widywana razem na wyjściach, również oficjalnych, pojechała też na zagraniczne wakacje, a do mediów społecznościowych trafiały ich wspólne zdjęcia. Rozprawa rozwodowa celebryckiego małżeństwa miała odbyć się 29 maja 2025 roku, ale Pudelek donosił, że pozew wycofano.

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron podjęli wtedy próbę odbudowania małżeństwa. Ostatecznie jednak ta zakończyła się niepowodzeniem i kilka miesięcy później opinia publiczna dowiedziała się o ostatecznym rozstaniu małżonków.