W show Magdy Gessler nagle pojawił się wielki ogień

W jednym z najnowszych odcinków programu Magdy Gessler nagle pojawił się wielki ogień. Stało się tak, gdy prowadząca wrzucała produkty na patelnię. Sprawa nabrała dużego rozgłosu, a teraz skomentowali ją też strażacy. Przyznali, że to skrajnie nieodpowiedzialne i brak informacji o niebezpieczeństwie od producentów mocno ich zirytował.

O tym, że Magda Gessler lubi wzbudzać zainteresowanie wśród ludzi i nierzadko zaskakiwać widzów, nie trzeba chyba nikomu przypominać. Dodajmy, że oprócz "Kuchennych rewolucji" gwiazda prowadzi też program "Magda gotuje Internet". Zaprasza tam znane osoby ze świata show-biznesu i rozmawia z nimi na przeróżne tematy, przy tym gotując.

Tym razem było podobnie. Restauratorka zaprosiła Agnieszkę Włodarczyk. Była aktorka rzadko pojawia się w mediach w ostatnim czasie. Jej wizyta w formacie Gessler wzbudziła więc zainteresowanie. Ale nie tylko to przykuło uwagę widzów. Wybuchła też dyskusja o bezpieczeństwie.

Scena z ogniem w programie Magdy Gessler

Magda Gessler podczas smażenia dorzucała kolejne składniki na rozgrzaną patelnię. W pewnym momencie pojawił się słup ognia, co zaskoczyło gościnię. Z kolei prowadząca, jak gdyby nigdy nic, dorzucała warzywa dalej. Gdy ogień jeszcze się powiększył, wtedy sama lekko się przeraziła.

– Czegoś takiego jeszcze nie było – stwierdziła. Po chwili ogień zaczął znikać, a program kontynuowano. Cała sytuacja wywołała poruszenie w sekcji komentarzy. Widzowie również byli przerażeni tym, co się wydarzyło.

Teraz głos w sprawie zabrali administratorzy profilu remiza.pl. Zwrócili uwagę na ważny aspekt całego tego zajścia. "TVN, z pełną powagą: macie ogromny zasięg i wpływ na widzów. Pokazując takie sytuacje, macie również odpowiedzialność. Ignorowanie tak poważnego zagrożenia pożarowego, bez choćby minimalnego elementu edukacyjnego, to poważne niedopatrzenie" – ocenili.